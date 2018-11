Psa na Kroměřížsku musel veterinář utratit, policie prověřuje možné týrání

Na případ upozornila v úterý na sociální síti Zdeňka Doleželová.

„Dnes nám ve zverimexu plakala paní, že je ve Všetulích firma, která tam má v kotci psa. A že ten pes se tam nemá dobře, že to sleduje již delší dobu, a že včera ten pejsek již nemohl stát na nohou a majitel řekl, že ať do rána zdechne. Tak jsem do té firmy jela,“ uvedla.

Žena dále popisuje, že pes umístěný v kotci na zavolání nereagoval, jen apaticky ležel. Protože vyhodnotila, že pes potřebuje veterinární vyšetření a majiteli se nemohla dovolat, obrátila se na tísňovou linku 158.

„To jsme ženě při telefonické konzultaci doporučili. Pokud by se policisté událostí zabývali kvůli možnému spáchání trestného činu, mohli bychom k tomu po zadokumentování následně dát své stanovisko,“ řekl zástupce ředitele krajské veterinární správy Michal Kamarád.

Republiková policie na místo vyslala hlídku holešovské městské policie.

„Tu jsme požádali, zda by nám pod jejich dozorem dovolili pejska převézt na veterinu. Toto hlídka odmítla, že by to vypadalo, že psa krademe. To nás udivilo, vždyť jsme je právě proto žádali o dohled,“ líčí žena.

Strážníci podle ní odmítli také telefonickou konzultaci s pracovníky krajské veterinární správy.

Výsledky pitvy mají být známé příští týden

Žena se svou kolegyní nakonec na místo přivolala veterináře, který po vyšetření konstatoval, ze je pes v tak těžkém zdravotním stavu, že pro něj bude odchod z tohoto světa vysvobozením.

„Majitel nám telefon konečně zvednul, řekl, že má povinnosti vůči svým zákazníkům, že ho pes nezajímá a dává svolení s utracením,“ poznamenala žena.

Případem se nyní zabývají policisté. „Shromažďujeme informace, abychom mohli věc objektivně posoudit,“ uvedla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Postup holešovských strážníků pak zkoumají policisté i vedení města coby zřizovatele městské policie.

„Nejprve je nutná exhumace ostatků, následovat bude pitva, která může říct, jestli byl pejsek týraný či nikoliv. Výsledky by měly být známé příští týden,“ řekla mluvčí radnice v Holešově Hana Helsnerová.