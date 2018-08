Stamiliony promění Ploštinu, tvrz v Rymicích a Cyrilometodějské centrum

„Je to historický úspěch, jde o dotace v nebývale velkém objemu,“ řekl krajský radní Miroslav Kašný, který má na starosti kulturu a památkovou péči.

Všechny projekty se připravovaly několik let. Přinesou nové stavby, terénní a krajinářské úpravy i rozsáhlé rekonstrukce. Devadesát procent nákladů pokryje dotace, zbytek zajistí Zlínský kraj.

Ploština bude lákat turisty

Největší proměna čeká areál na Ploštině, který připomíná vyhlazení pasekářské osady na jaře 1945. Na konci druhé světové války tam Němci mučili a nakonec upálili na 24 mužů, žen i dětí.

Obnova míří k tomu, aby si dnešní lidé dokázali udělat představu o tom, jak vypadala a žila osada před válkou, o průběhu tragédie či o tom, jak region poznamenala v dalších desetiletích.

Kompletní rekonstrukcí projde současná budova expozice, u které vznikne nová stodola pro pořádání venkovních kulturních akcí. Betonový památník z roku 1975 bude potřebovat jen vyčištění. Nejnáročnější bude nové návštěvnické centrum.

„Bude to unikátní stavba z betonového skeletu částečně zapuštěná do terénu, ve které lidé postupně překonají šestimetrový výškový rozdíl. Zvažovali jsme její podobu a chtěli jsme, aby to bylo pietní místo, které nebude současný areál příliš narušovat,“ vysvětlil Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy, pod které Ploština patří.

Nová budova ukáže lidem s pomocí virtuální techniky, hologramů a hry světel a stínů expozici samotné tragédie, ve stávající budově pak najdou informace o Ploštině a památníku v dobách socialismu.

Záměrem je, aby moderně pojaté expozice přitáhly turisty a památník nelákal pouze při vzpomínkových akcích. Má tomu pomoci i propojení Ploštiny s turisticky zajímavými lokalitami v jejím okolí. Například s plánovanou vlachovickou přehradou, která má sloužit k rekreaci, cyklostezkou Bečva či případně s trasami vedoucími na Slovensko.

Připomenou věrozvěsty

U dominantního kostela sv. Ducha ve Starém Městě díky penězům z EU vznikne Cyrilometodějské centrum, které bude jedním z hlavních prezentačních center Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

Stavba bude proskleným krčkem propojená se současným Památníkem Velké Moravy a přiblíží dobu příchodu a působení Cyrila a Metoděje. Stálá expozice má být interaktivní a zajímavě pojatá s využitím audiotechniky.

V třípodlažní budově se najde i místo pro uschování vzácných archeologických nálezů Slováckého muzea. V badatelně bude k dispozici veškerá literatura, která se vztahuje k období Velké Moravy.

„Centrum bude sloužit také krátkodobým výstavám, na kterých se mohou prezentovat nové archeologické nálezy,“ přiblížil ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Do stejného období zavedou turisty upravené archeologické lokality v Sadech v Uherském Hradišti, ve Špitálkách ve Starém Městě nebo v obci Modrá.

„Měl by zde vzniknout prostor pro relaxaci a zastavení, kdy se návštěvník přenese o řádku století zpět. Současná podoba neodpovídá zcela výjimečnému významu těchto míst,“ vysvětlila vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Romana Habartová.

Budovy u tvrze jsou nepřístupné

Zřejmě v roce 2022 se zájemci vůbec poprvé podívají do opravených hospodářských budov u tvrze v Rymicích. Jde o komplex tří domů, jejichž historie sahá až do roku 1640.

„Momentálně jsou v havarijním stavu a dlouho neopravované, do části také zatéká,“ sdělila projektová manažerka Muzea Kroměřížska Petra Smetánková.

Komplex je nepřístupný a muzeum využívá pouze jeho část pro skladování dobové zemědělské techniky.

Zlínský kraj chce obnovou vrátit stavení do podoby z konce 19. století. Tehdy sloužilo jako chlévy a maštale pro desítky kusů zvířat, byly zde sklady obilovin, komory na nářadí, seník nebo bydlení pro pomocníky.

V jedné části ukáže sbírku zemědělské techniky, kterou teď návštěvníci vidět nemohou, v další bude expozice nazvaná Od klásku ke kvásku.