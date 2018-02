Pálenice zažily špatnou sezonu, kvůli neúrodě už mají zavřeno

Na lednové a únorové dny se vždy těšíval. Ivan Řehola je trávil v pálenicích, kde čekal, až se z jeho ovoce vydestiluje výborná slivovice.

„Obešel jsem vždy několik pálenic. Jenže letos už jsou v tuto dobu všechny zavřené a já bych tam stejně neměl co přinést,“ smutně říká drobný pěstitel, který má ovocné stromy v několika sadech na Vsetínsku.

Podobně jako řadě dalších se ani jemu na stromech příliš ovoce neurodilo. Kvůli loňským jarním mrazům byla jeho úroda oproti normálu jen pětinová.

„Týká se to švestek i meruněk,“ povzdechl si Řehola. „Na některých stromech nebylo vůbec nic a to málo, co jsem posbíral a vypálil, je tak pro vlastní potřebu a dárek pro pár příbuzných.“

Horší roky nepamatují

Kvůli neúrodě ovoce už na východě Moravy zavřela valná většina pěstitelských pálenic. V jiných letech jim přitom v těchto dnech vrcholila sezona.

„Za 37 let, co se této činnosti věnuji, jsem nezažil horší rok,“ přiznal Radek Navrátil, který ve Zlíně provozuje pálenici s téměř stoletou tradicí. Byl to pro něj už druhý špatný rok po sobě.

Počasí neponičilo jen švestky, ale i další ovocné stromy.

„Bohužel mrazíky přišly přesně v těch dnech, kdy bylo potřeba, aby ovocné stromy ještě dokvetly,“ upozornil Navrátil. „Právě na Zlínsku je situace nejhorší, například na jižní Moravě měli ovoce dostatek,“ dodal.

„Situaci ještě zhoršila letní sucha,“ přidal se Jiří Netopil z Pálenice Pravčice, která zavřela už před koncem loňského roku.

Když je kvasu málo, dávají jej lidé dohromady

Kvůli malé vytíženosti hledají majitelé pálenic cestu, jak zákazníkům výrobu pálenky co nejvíc usnadnit a přijmout i ty, co nemají požadované množství ovoce.

Například v Přílepech zkoušejí takzvané sdílené pálení. Zákazník pouze přiveze zralá jablka, nestará se o výrobu kvasu a přijede si až pro hotovou pálenku.

„Doufáme, že nám to pomůže,“ přeje si další majitel pálenice Lubomír Seidl. „Hlavně ale potřebujeme v letošním roce klimaticky příznivější podmínky.“

Někde také zkoušejí domlouvat s klienty, aby dali svůj kvas dohromady a slivovici si pak rozdělili. V době špatné úrody tak snadněji splní minimální množství kvasu, které pálenice požadují.

„Pro lidi to může být výhodné, ale v poslední době spíše od této praxe zase ustupujeme. Vznikaly třenice, čí kvas byl vlastně lepší, a nakonec se to obrátilo proti nám,“ popsal Navrátil. „Ale pokud se lidé spolu domluví dopředu, určitě tomu nebráníme.“

Pozitivní zprávou alespoň je, že letošní slivovice by podle provozovatelů pálenic měla být velmi dobrá.

„Kvalita dovezených kvasů byla na velmi slušné úrovni, čemuž odpovídala i vysoká kvalita pálenek,“ potvrdila Marie Ševčíková z Pálenice Sulimov.