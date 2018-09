Na východě Moravy už se rozjíždějí pálenice, úroda ovoce je mimořádná

V pálenici v Březnici se téměř nezastaví. Pálí každý den, někdy do dvou i do pěti hodin ráno. Přestože ještě hlavní vlna zájmu přijde, ukazuje se už teď, že letošní úroda ovoce je zcela mimořádná a pálenice pojedou několik měsíců.

„Lidé, kteří už mají ovoce vykvašené, chtějí hned pálit. Ale to není možné. Píšeme je až na leden, protože předtím zkrátka nemáme volné žádné termíny,“ popisuje březnická páleničářka Stanislava Chalupová.

Pro jednotlivé zákazníky si navíc musí ponechat časovou rezervu, protože se nedá předem přesně určit, kolik kvasu přivezou a jak dlouho se bude pálit. Nicméně i tak bývá Chalupová na nohou pozdě do noci, což není jednoduché.

„Je tady hrozně horko. Nedalo by se proto pálit 24 hodin denně. Když ráno přijdu do pálenice, je to, jako bych byla v sauně,“ říká.

Lidé zatím přivážejí kvas z letního ovoce, zejména z mirabelek, rynglotů, špendlíků, ale také už z raných odrůd jablek, hrušek i švestek. Úrodu mají skoro všichni vynikající.

„Zájem je opravdu velký, pálíme dvanáct i čtrnáct hodin denně. A když bude potřeba, tak budeme pálit i přes noc,“ plánuje páleničář Miloslav Dohnálek z Přílep.

V kalendáři má ještě volné některé zářijové termíny. Největší nával obyčejně bývá v listopadu a prosinci, letos to ale bude dříve, protože počasí bylo jiné než obvykle.

V pálenici Svízela v Kelníkách zase plní kotle kvasem od 20. srpna. A jedou 12 hodin denně.

„Teď jsem zapisoval jednoho zákazníka na listopad, další chtěl na prosinec. Zájem lidí je značný, největší bude asi v listopadu,“ míní páleničář Jan Svízela. Odhaduje, že pálenice pojede do ledna, února příštího roku.

Stromy se pod tíhou plodů lámou

Jak je možné, že je letošní úroda ovoce tak dobrá? Jaro přišlo brzy a bylo provázeno letními teplotami. Všechno proto začalo kvést dříve, navíc nebyly ranní mrazíky. Právě ty poničily květy loni. A co tehdy nezmrzlo, doplatilo na pozdější sucho.

Lidé, kteří přicházejí pálit, tak mají ovoce dost.

„Nepamatuju si, kdy bylo naposledy tolik ovoce,“ raduje se Jaroslav Slovenčík z pálenice ve Zlíně-Malenovicích.

Jeho slova potvrzuje také Milan Malý, který má na Kroměřížsku sad se švestkami, jabloněmi a hrušněmi. V bečkách už mu zraje 300 litrů kvasu z raných hrušek a 400 litrů ze švestek. A to má ještě asi polovinu úrody na stromech.

„O víkendu jsme stromy jen přetřepaly a švestky na nich ještě držely. Necháme je dozrát ještě tak dva týdny. Pak půjdou snáze dolů a budou mít i více cukru,“ řekl Malý, který loni nevypálil žádnou slivovici. Musel se spokojit s pálenkou z hrušek či jablek.

Letošní rok mu útrapy vynahradil. „Stromy se ale hodně pod tíhou ovoce lámou, což není dobré,“ všiml si Malý.

Ovoce ovšem není příliš dobré, protože přes téměř celé léto byly vysoké teploty a bohužel je jako již tradičně provázelo sucho.

„Ovoce nemá takovou kvalitu, jakou by mělo mít. Bez vody se v něm nevytvoří tolik cukru, pouze sluníčko na to nestačí,“ naznačil Dohnálek.

„Jakmile strom nemá vodu, tak se zbavuje všeho přebytečného. A první na řadě jsou plody, které si berou nejvíc vody,“ upozornil spolumajitel rodinné likérky Žufánek v Boršicích u Blatnice Martin Žufánek.

Pěstitelé se ale už teď obávají příští sezony. Bývá totiž pravidlem, že po bohatém roku následuje chudý. Navíc stromy budou vyčerpané a budou si chtít odpočinout.