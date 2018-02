Otrokovice zavřou kvůli opravě nadjezd, řidiče čekají dva měsíce problémů

Pro řidiče to bude znamenat problémy a více najetých kilometrů po objížďkách, pro radnici potřebný zásah, který zpevní silnici na pilířích, jež je ve velmi špatném stavu. Práce se dotknou části nadjezdu od křižovatky s hlavní cestou na Tlumačov směrem k části Baťov.

Celkem jde asi o 300 metrů dlouhý úsek, který bude uzavřený více než dva měsíce. Otázka ale je, kdy přesně potřebné stavební práce začnou, což bude záviset na tom, jestli město získá více než sto milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Nadjezd je v dezolátním stavu, potřebuje úplnou rekonstrukci. Zatím ale čekáme na dotaci, o kterou jsme nedávno zažádali,“ nastínil otrokovický starosta Jaroslav Budek. „Jde o velký objem finančních prostředků, které nemáme. Pokud bychom peníze nezískali, museli bychom udělat opravu jen provizorně, což by nebylo dobré,“ doplnil.

Podle Budka chce město investici udělat letos, nejlépe přes letní prázdniny. Bude však záležet na tom, jak úspěšné bude s žádostí o dotaci. Nadjezd může být i nebezpečný, protože z něho opadává omítka.

Lidé se autem dostanou až k domu, slíbil starosta

Jisté je zatím jen to, že až se práce rozběhnou, část nadjezdu, který slouží jako hlavní příjezd na Baťov, se úplně uzavře. To způsobí problémy mnoha řidičům a lidem, kteří v okolí důležité cesty bydlí.

„Moc se na to netěším, na druhou stranu ale chápu, že se s nadjezdem musí něco udělat. Doufám, že se budu moci autem dostat ke svému domu,“ reagoval jeden z místních obyvatel.

Budek přislíbil, že je situace vyřešena tak, aby se každý občan z okolí mohl dostat navzdory komplikacím vozem až domů. I během oprav bude otevřený sjezd z nadjezdu po třídě Tomáše Bati k lokalitě rodinných domů.

„Lidé hodně diskutují o tom, jestli se po uzavření nadjezdu dostanou auty domů. To bude zajištěno,“ ujistil Budek. „Problém s dostupností by mohl být jen u dvou novostaveb poblíž křižovatky, ale i ten by měl být nakonec vyřešený,“ doplnil starosta.

Podle něho neexistuje jiné řešení, než část nadjezdu úplně uzavřít. Řidiči, kteří se budou chtít dostat z centra Otrokovic na Baťov, mohou jet po objízdných trasách kolem Štěrkoviště nebo sídla pneumatikárny Continental Barum.

Rekonstrukce omezí i provoz na železnici

Změn dozná také městská hromadná doprava. Zastávky na nadjezdu budou zrušené.

„Od zastávky Otrokovice-náměstí pojedou autobusy linky 55 po hlavní silnici až do lokality Tlumačov Skály. Tam odbočí směrem na Štěrkoviště, projedou v opačném směru celou trasu od Štěrkoviště až po zastávku Hurdisky, otočí se na kruhovém objezdu a po stejné trase se budou vracet zpět,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Nadjezd vede přes železniční koridor, který spojuje Přerov s Břeclaví. Kvůli rekonstrukci tak budou muset být na trati výluky, jejichž přesný rozsah bude známý až s termínem oprav silnice.

„Počítá se s denními nepřetržitými výlukami v jednotlivých kolejích i s takzvaným ‚nickolejným‘ provozem v nočních hodinách, tedy že bude železniční doprava v nočních hodinách zastavena. Přesné termíny sdělíme s dostatečným předstihem,“ řekla vedoucí tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Další část nadjezdu, který končí na kruhové křižovatce u Baťova, uzavřená nebude, protože už má podle Budka rozsáhlou opravu za sebou.