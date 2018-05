Starosta jde z ČSSD do ANO, místostarosta zase z ANO do nového spolku

Připomíná to známý film Kulový blesk, v němž se několik rodin stěhovalo současně. V Otrokovicích se k podobným výměnám odhodlali dva nejvýše postavení politici ve městě.

Starosta Jaroslav Budek (dříve ČSSD) a jeho místostarosta Jiří Veselý (ANO) opouštějí své domovské strany (hnutí) po neshodách s jejich vedením.

Budek končí druhé volební období coby starosta a současně po 12 letech tento měsíc vystoupil ze sociální demokracie, která v Otrokovicích dlouhodobě vyhrává komunální volby. Už delší dobu ale není jednotná.

„Hlavním a rozhodujícím důvodem je dlouhodobá absence podpory mé osoby v práci starosty od vedení městské organizace ČSSD,“ prohlásil Budek.

Podle něho problémy trvaly od začátku volebního období, kdy začala sociální demokracie řídit město s hnutím ANO a lidmi ze společné kandidátky Nezávislí a Občané OE.

„Lidé z vedení zdejší ČSSD v drtivé většině případů nehlasovali v zastupitelstvu ve shodě s koalicí. Od našich devíti zastupitelů jsme měli jen šest jistých hlasů,“ postěžoval si Budek.

Někteří členové nehájili zájmy ČSSD, říká místní šéf

Předseda otrokovické ČSSD Jaromír Hanák takové důvody odmítá.

„Pokud se pan Budek domnívá, že podporu neměl, je to spíše otázka k jeho vlastnímu zamyšlení proč,“ reagoval.

„Nelze hovořit o rozkolu ČSSD v Otrokovicích. S některými členy strany jsme se ale museli rozloučit, protože nehájili zájmy ČSSD, někteří odcházejí sami,“ naznačil Hanák.

Podle informací MF DNES má část otrokovické sociální demokracie blízko k hnutí Nový Impuls, které vede opoziční zastupitel a někdejší Budkův místostarosta Milan Plesar.

„Nebudu spekulovat o tom, ke komu mám blízko a ke komu ne. Rošády v jiných stranách nebudu komentovat. Ani jsem nevěděl, že pan Budek vystoupil z ČSSD,“ uvedl Plesar.

„Zprostředkovaně v tom hrál roli (Plesar),“ připustil Budek.

„ČSSD spolupracuje se všemi politickými subjekty, které upřednostňují zájmy občanů Otrokovic před osobními zájmy jednotlivců z různých politických stran,“ sdělil k tomu Hanák.

Budek má na kandidátce ANO být pětkou

S politickou kariérou ale Budek po rozchodu se sociální demokracií nekončí a v podzimních komunálních volbách v Otrokovicích by měl být jako nestraník na 5. místě kandidátky hnutí ANO. Doufá, že z toho voliči nebudou zmatení.

„Někteří být můžou. Ale ti, kteří situaci znají, dobře vědí, že s vedením ČSSD jde o dlouhodobou nevraživost. A hnutí ANO má největší potenciál ve městě něco udělat,“ nastínil Budek, který už nehodlá být starostou.

„Budeme chtít tuto změnu vysvětlit lidem v kampani,“ podotkl předseda otrokovické buňky ANO Ondřej Wilczynski.

„Na rozdíl od části ČSSD, která hlasovala proti koalici, vždy dodržoval (Budek) koaliční smlouvu. Můžeme mu nabídnout pozici mentora v budoucím volebním období,“ dodal Wilczynski.

Veselý nechtěl přijít o pozici lídra

Lídrem ANO v Otrokovicích bude v komunálních volbách Hana Večerková. Hnutí už na pozici jedničky nepočítalo s místostarostou Jiřím Veselým, který byl jeho lídrem před čtyřmi lety. Proto se rozhodl v létě z hnutí vystoupit a jít do voleb s nově založeným spolkem Vize 21.

„Přišlo mi to nefér,“ prohlásil na adresu vedení ANO Veselý. „Možná bych nebyl ani v první pětce, což by mi nepřišlo adekvátní poté, co jsem pro město udělal,“ míní.

Wilczynski řekl, že se hnutí s Veselým názorově rozešlo, ale rozchod podle něho nebyl ve zlém.

„Ambice pana Veselého směřovaly na pozici lídra, kterou jsme nenaplnili. Jiná pozice pro něho nebyla přijatelná,“ tvrdí Wilczynski.

Spolek Vize 21 povede do voleb Veselý, který jedná o podpoře dalších stran.

„V záloze jich máme více. Současně pracujeme na programu. Určitě se budeme chtít dostat do zastupitelstva,“ plánuje Veselý.