Otrokovice před volbami řeší bezdomovce, dopravu i stárnutí obyvatel

1. Jakou hlavní dopravní změnu byste ve městě udělali?

Pavel Beznoska (Občané OE s podporou Pirátů)

Parkovací domy, případně rezidenční zóny, zjednosměrnění ulic, omezení rychlosti na sídlištích.

Pavel Černošek (KDU-ČSL)

Domníváme se, že z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu je vhodné vybudovat kruhový objezd nad nadjezdem, kde také ústí sjezd z dálnice a příjezd od Tlumačova.

Helena Daníčková (ODS)

Naplánovaná je rekonstrukce nadjezdu v Otrokovicích a řešení kvítkovické křižovatky. Chceme doplnit dobudování tras pro cyklisty v oblasti od kruhového objezdu na Batově směrem k cyklotrase u Moravy a směrem k centru v části Baťov a také vybudovat lávku přes Dřevnici.

František Kašpar (KSČM)

Udělat kruhový objezd u nadjezdu, kde bývají ustavičně strkanice a bouračky. Je potřeba také opravit samotný nadjezd. Musíme řešit nová parkovací místa a umístit další jednosměrky na Baťově. Na Trávníkách a dalších sídlištích umístit nové přechody pro chodce, případně snížit povolenou rychlost.

Zdeněk Novák (ČSSD)

Komplexní řešení dopravní situace, kvality komunikací, zklidnění dopravy a vybudování dostatečného množství bezplatných parkovacích míst. Rozšiřování cyklodopravy.

Milan Plesar (Nový Impuls pro Otrokovice)

Dobudujeme vnitřní síť cyklostezek. Rozšíříme bezemisní trolejbusy prodloužením drátů od nádraží po sokolovnu. Zavedeme bezplatnou městskou hromadnou dopravu v Otrokovicích pro žáky základních škol, studenty do 26 let a seniory nad 60 let.

Michal Tichý (Nezávislí)

Je třeba pokračovat ve zjednosměrnění ulic, a to především v místní části Baťov. Jako nutnou vidíme přestavbu křižovatky ulic Komenského a Nadjezd vybudováním kruhového objezdu. Velkým problémem pro dopravu v centru města je neexistence „zelené vlny“.

Hana Večerková (ANO)

Rádi bychom realizovali parkovací dům u polikliniky, rozšířili parkovací místa u vlakového nádraží, dokončili realizaci bezbariérových zastávek a také propojili Kvítkovice a Štěrkoviště bezpečnou cyklotrasou. Rádi bychom podpořili výstavbu kruhového objezdu na nadjezdu, ale zde mají hlavní slovo jiní vlastníci komunikací.

Jiří Veselý (VIZE 21 s podporou SPD)

Kruhový objezd na ulici Komenského a nájezdu na D55 místo současné křižovatky, která je nepřehledná a dochází tam k nebezpečným situacím. Po dokončení jihovýchodního obchvatu „zelenou vlnu“ na křižovatkách ve městě.

2. Jaký největší problém Otrokovic bude muset nové vedení města řešit?

Pavel Beznoska (Občané OE s podporou Pirátů)

Stárnutí obyvatel zejména na Bahňáku a s tím spojené nutné rozšíření služeb pro seniory.

Pavel Černošek (KDU-ČSL)

Život mě učí, že mnohdy situace, které očekáváme, nenastanou. A ty, co neočekáváme, se naopak objeví. Je důležité mít zabezpečený běžný chod města ve všech jeho oblastech a pak řešit zodpovědně to, co přijde.

Helena Daníčková (ODS)

Bude velmi důležité, aby nové vedení města rychle a dobře nastavilo týmovou spolupráci, aby jednání a rozhodování zastupitelů bylo orientováno na výsledek zřetelný pro občany.

František Kašpar (KSČM)

Akutním problémem jsou sociálně nepřizpůsobiví občané a ustavičné stížnosti na zápach na Baťově. Radnice by se měla do těchto problémů vložit a vyřešit je ke spokojenosti občanů.

Zdeněk Novák (ČSSD)

Všechny nedostatky je nutné řešit v souvislostech. Zvýrazňování jednotlivostí je čirý populismus. Jeden z větších problémů jsou lidé bez domova. Tuto problematiku budeme řešit přímo s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, s níž jsme se setkali v nedávné době. Celou problematiku pojímáme jak z pohledu sociálního, tak i bezpečnostního.

Milan Plesar (Nový Impuls pro Otrokovice)

Současná samospráva nám tu zanechala na 60 bezdomovců obtěžujících kolemjdoucí na nádraží, Středu, Baťově i Trávníkách. Nevyřešila smrad na Baťově a Štěrkovišti a bohužel šuplíky projektů budoucího rozvoje města zejí prázdnotou.

Michal Tichý (Nezávislí)

Dlouhodobě v minulosti docházelo ve městě k prohlubování vnitřního dluhu na opravách a revitalizaci městského majetku. Je třeba mnohem větších investic do stávající infrastruktury. Dále je třeba najít řešení sociálních problémů na území města.

Hana Večerková (ANO)

Jedním z největších problémů je zápach, který sužuje větší část našeho města. Po vyhodnocení provedeného měření použijeme všechny zákonné možnosti pro jeho odstranění, vstoupíme v jednání s největšími znečišťovateli ovzduší.

Jiří Veselý (VIZE 21 s podporou SPD)

Problém bezdomovců je nutné vyřešit tak, aby byly bezpečné ulice, prostranství a parky pro slušné lidi.

3. Mělo by město odkoupit Společenský dům, aby se z něj nestala ubytovna?

Pavel Beznoska (Občané OE s podporou Pirátů)

Ano, je ale důležité vědět, jestli zde nejsou pohledávky, o nichž se neví, znát technický stav a také je nutné vědět, jak s tak velkou nemovitostí naložit. Otázka dalšího provozu nemovitosti jednoduchá není.

Pavel Černošek (KDU-ČSL)

Společenský dům je významnou památkou města. Je nutné nejprve zodpovědět otázky ohledně kupní ceny, využití budovy a ceny za případnou rekonstrukci. Pak můžeme zodpovědně rozhodnout, jak s objektem naložit.

Helena Daníčková (ODS)

Společenský dům je prohlášen za kulturní památku. Jsem pro smluvní vztah města a soukromého investora tak, aby rekonstrukce této kulturní památky do Otrokovic zpět vdechla baťovského ducha. Společenský dům by měl město skutečně reprezentovat.

František Kašpar (KSČM)

Je to velmi složitý problém. Město musí zajistit, aby tam v žádném případě nevznikla ubytovna. Město ale nemůže koupit a opravit Společenský dům za své peníze, to by ochromilo rozpočet. Je potřeba získat vhodné dotační tituly. Určitě by měl přispět stát.

Zdeněk Novák (ČSSD)

Město hospodaří s veřejnými prostředky a musí prověřit všechny aspekty vztahující se ke Společenskému domu. Prioritou ČSSD je zachování Společenského domu i jeho původního účelu modifikovaného pro současnost. Od toho se bude odvíjet podporovaná forma vlastnictví či provozu. Využijeme spolupráci s ministrem kultury Antonínem Staňkem, protože se jedná o kulturní památku.

Milan Plesar (Nový Impuls pro Otrokovice)

Jediným způsobem, jak zajistit, aby se ze Společenského domu nestala ubytovna, je odkoupení objektu městem.

Michal Tichý (Nezávislí)

Společenský dům je jedinou kulturní památkou na území města Otrokovice a neodmyslitelnou dominantou města. Je tedy třeba o tom vážně uvažovat na základě důkladného právního posouzení a jasné vize o jeho dalším možném využití.

Hana Večerková (ANO)

Město by mělo určitě bojovat za zachování Společenského domu, jediné kulturní památky ve městě. Pokud nenalezneme jinou variantu řešení, tak by tuto památku mělo odkoupit i s vědomím, že bude muset najít finanční prostředky na odkup, provoz a rekonstrukci budovy.

Jiří Veselý (VIZE 21 s podporou SPD)

