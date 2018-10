Řidiče zdržuje série oprav na cestě ze Vsetína do Velkých Karlovic

Největší zdržení je nyní při průjezdu Hovězím. Kvůli opravě průtahu obcí a stavbě nové okružní křižovatky za více než 22 milionů korun se tvoří kolony. V jednom místě řídí dopravu semafor, jinde je doprava omezena značkami.

„Zvláště v ranní a odpolední špičce řidiči čekají hodně dlouho. Dopravu tady měli řídit regulovčíci krajských silničářů, ale to se neděje. Komplikuje nám to život,“ zlobí se starosta Antonín Koňařík.

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) se ale hájí, že stavbaři by neměli řídit dopravu.

„Slíbili jsme pomoc jen ve výjimečných případech. Mít tam nastálo lidi, kteří dopravu řídí, by stavbu obrovsky prodražilo. Budou to muset pár měsíců vydržet,“ reagoval provozně-technický náměstek krajských silničářů Radek Berecka.

Starosta Hovězího přitom opravu průtahu považuje za prospěšnou.

„Zvýší se zejména bezpečnost dětí, pro které bude přecházení cesty jednodušší. Pomůže i vytvoření kruhového objezdu,“ zmínil Koňařík.

V Novém Hrozenkově funguje provizorní most se semafory

Práce v Hovězím potrvají do konce listopadu. Minimálně do konce léta 2019 se protáhnou opravy v Novém Hrozenkově, kde se přestavuje most přes potok Brodské. Spolu s 500 metrů dlouhým úsekem bude zprovozněn ještě letos. Příští rok budou práce pokračovat. Celkový úsek o délce 2,4 kilometru vyjde na více než 36 milionů korun.

Objížďka teď vede po provizorním mostě, kde provoz řídí semafory.

„Pokud nejsou v okolí větší akce, je celkem plynulý. Pro nás je důležité, že se cesta opraví a bude bezpečnější,“ řekla tamější starostka Stanislava Špruncová.

Řidiče budou semafory brzdit i další rok. Silničáři totiž plánují další opravy mezi Huslenkami a Halenkovem.

„Pak už budeme mít tento důležitý úsek skoro celý opravený. Příprava staveb se hodně protáhla, proto se nahromadily až v posledních letech,“ vysvětlil Berecka.