Řidič na policii vysvětloval své jízdy v opilosti, cestou domů nadýchal

Čtyřicetiletého muže za volantem felicie policejní hlídka poprvé zastavila koncem ledna v ranních hodinách u Uherského Brodu. Tehdy nadýchal 1,41 promile alkoholu.

„Policisté navíc zjistili, že má od konce roku 2017 platnou blokaci řidičského průkazu ze zdravotních důvodů. Další jízdu mu zakázali a také mu zadrželi řidičský průkaz,“ uvedla uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.

Muž si z toho ale očividně nic nedělal. Po několika dnech totiž policisté přišli na jeho další opileckou jízdu. Při kontrole mezi obcemi Modrá na Uherskohradišťsku a Zdounky na Kroměřížsku nadýchal dokonce 2,82 promile alkoholu.

Ačkoliv nesměl řídit, k výslechu jel autem

O dalších několik dní později se muž dostavil v ranních hodinách na obvodní oddělení policie v Uherském Brodě k výslechu. Jak sám později uvedl, jeho rozhodnutí přijet sem autem, bylo špatné.

Přestože věděl, že nesmí řídit, usedl ráno do auta a odjel do Uherského Brodu. Vůz zaparkoval v ulici Prakšická a k budově policie přišel pěšky. Po ukončení výslechu absolvoval cestu zpět stejným způsobem.

„Ovšem s tím rozdílem, že si udělal pivní zastávku. Poté, co se posilnil alkoholem, usedl v ulici Prakšická do felicie a jel směrem na Prakšice. Jenže to netušil, že ho opět zastaví policisté. Nadýchal 2,2 promile alkoholu,“ poznamenala Šabatová.

Muž okamžitě skončil v cele. Policisté ho podezírají z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouleté vězení.

„Také mu policisté jako nepoučitelnému řidiči odňali vozidlo. To může na základě rozhodnutí soudu nakonec propadnout státu,“ upozornila policejní mluvčí.