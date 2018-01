Zlín chystá kruhový objezd na Jižních Svazích, ustoupí mu kus louky a lesa

Do plánovaného kruhového objezdu se napojí dosud slepá silnice ze Zelinovy ulice, kde se staví nové bytové domy, a v plánu je i propojení s ulicí Podlesí V.

To by v praxi znamenalo, že lidé z horní části sídliště už nebudou muset jezdit po Středové ulici na vytíženou křižovatku u Billy. Bude jim stačit vydat se po nově vybudované cestě ke kruhovému objezdu na ulici Okružní.

Akce je zatím jen ve fázi projekční přípravy, město řeší dokumentaci pro územní řízení a majetkoprávní přípravu. Datum zahájení stavebních prací proto nejde ani odhadnout.

„Bude to otázka na nové vedení města, které vzejde po podzimních komunálních volbách. Nicméně bez dotačních prostředků je stavba obtížně realizovatelná,“ uvedl radní Josef Novák, který má na starosti dopravu.

Silnice III/49018 patří hejtmanství, radnice proto kruhový objezd připravuje spolu s krajskými silničáři. Náklady se nyní odhadují na zhruba 27 milionů korun včetně DPH.

Někdo kritizuje ztrátu zeleně, jiný se těší na výhody

Nová silnice propojující ulice Okružní a Podlesí V by měla vést podél stávající cyklostezky a přes pozemek stavebnin.

„Ty tam už prakticky nejsou, jednáme o definitivním odstranění stavby,“ popsal Novák.

Lidé kvůli tomu ale přijdou o část zeleně, cesta totiž povede přes část louky a lesa. Na místě se tak bude kácet.

„Je to velká škoda. Jde o klidovou část sídliště, kam chodí pejskaři nebo rodiče s dětmi na procházky. Teď budou muset přecházet přes silnici,“ povzdychl si tamější obyvatel Radovan Bartošák.

Jiní lidé hledají spíše výhody. „Do práce jezdívám směrem na Fryšták, takže dnes musím celé sídliště objíždět. Takhle bych jen vyjel pár desítek metrů nahoru a ušetřil čas,“ těší se Jiří Hovorka.

V plánu jsou i nové chodníky a cyklostezky

Zástupci města se negativních reakcí obyvatel Jižních Svahů neobávají.

„Každá mince má dvě strany a samozřejmě někdo preferuje opravu komunikace, jiný zase ne. Je to stejné jako s parkovacími místy, které se mnohdy musí rozšiřovat na úkor zelených ploch. Pokud se to drží v nějakých rozumných poměrech, může to fungovat,“ konstatoval Novák.

Na Kocandě také vznikne nová zastávka MHD s točnou a objekt se sociálním zařízením pro řidiče dopravního podniku. Město dále vybuduje nové pěší trasy a cyklostezky, jež se napojí na cykloturistickou trasu Zlín – Lešná.

„Navržena je samostatná stezka pro cyklisty v úseku sportovní hřiště – okružní křižovatka, která vede podél nového chodníku,“ podotkl mluvčí radnice Zdeněk Dvořák.