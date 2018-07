Tři soudci čelí kvůli pomalé práci kárným žalobám, předsedkyně rezignovala

Ještě v roce 2014 byl uherskohradišťský okresní soud nejpomalejší z celé Moravy. Vyřízení jedné věci tam trvalo přes rok a na civilním úseku dokonce skoro 450 dní (viz též Soud v Hradišti je nejpomalejší na celé Moravě, líčení trvá přes rok).

Teď už sice obecně funguje lépe a zařadil se mezi průměr, ale problémy kvůli této věci má i nadále. Tři jeho soudci čelí kárným žalobám právě proto, že pracují pomalu.

U jednoho z nich padl návrh na odvolání z funkce, neboť šlo o opakované pochybení. U dalších dvou je ve hře snížení platu o 20 procent po dobu jednoho roku.

„Návrh byl podán z důvodu pochybení týkajícího se vyhotovování rozhodnutí v zákonné lhůtě,“ uvedla Eva Lásková, mluvčí Krajského soudu v Brně, jehož předseda Milan Bořek kárné žaloby podal.

„Bližší komentář k věci poskytneme až v průběhu kárného řízení, ale jedná se o velmi neobvyklou situaci,“ dodala Lásková k tomu, že kárným žalobám čelí hned tři soudci jednoho soudu.

Rezignující předsedkyně se před časem vzepřela Babišovi

V souvislosti s touto kauzou už v květnu rezignovala předsedkyně uherskohradišťského soudu Hana Kurfiřtová.

Ta na sebe v minulosti upozornila sporem o chátrající věznici v Uherském Hradišti, když se vzepřela Andreji Babišovi a odmítala ji převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (viz též Věznice se nevzdám, vzkázala Babišovi šéfka hradišťského soudu).

Nahradit ji má bývalý předseda zlínského okresního soudu Tomáš Gargulák.

„Rezignaci není potřeba zdůvodňovat,“ řekla ke konci Kurfiřtové Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

„Předseda Krajského soudu v Brně využil svou pravomoc, která mu umožňuje kárně žalovat soudce. Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti není tím, kdo žaloby podával, nebudeme věc komentovat,“ doplnila.

O kárných žalobách bude rozhodovat Nejvyšší správní soud v Brně, který zatím termín jednání nenařídil.

Úbytek soudců by se na činnosti soudu projevil

Pro soud v Uherském Hradišti je současná situace složitá, a pokud bude vyhověno kárným žalobám, bude ještě horší.

„V tuto chvíli je skutečnost podaných kárných žalob samozřejmě velmi nepříjemná, avšak citelnější je tato situace pro samotné soudce, kterých se věc týká,“ reagoval Michal Tománek, pověřený místopředseda a tiskový mluvčí Okresního soudu v Uherském Hradišti.

„Pokud jde o případné skončení kteréhokoliv soudce, a to nejen v příčinné souvislosti s kárným řízením, vždy by taková věc byla pro soud problematická a jistě by byla schopná ovlivnit jeho chod jako celku,“ nastínil.

Podle ministerstva spravedlnosti by se nedostatek soudců mohl vyřešit jmenováním nových.

„Na uvolněné místo lze také přeložit v případě jeho souhlasu soudce z jiného soudu,“ poznamenala Machálková.

Soud se zrychlil, ale stále zaostává za republikovým průměrem

K jednotlivým kárným žalobám se Tománek nechce vyjadřovat, nicméně zdůrazňuje, že uherskohradišťský soud už pracuje výrazně rychleji než před čtyřmi lety. Podle statistik ministerstva spravedlnosti mu loni trvalo vyřízení jedné věci 279 dní, přičemž celorepublikový průměr okresních soudů je 252 dní.

Průměrná délka soudních řízení ve Zlínském kraji Zlín: 155 dní

155 dní Kroměříž: 213 dní

213 dní Vsetín: 240 dní

240 dní Uherské Hradiště: 279 dní

279 dní Průměr v Česku: 252 dní

„Délka řízení u zdejšího soudu se zkrátila. Je nutné však vždy pracovat i s tím, že v některých složitých věcech se soud neobejde většinou bez znaleckých posudků, což samo o sobě prodlužuje soudní řízení,“ upozornil Tománek.

Soudce v Hradišti v průměru vyřídil 20 trestních věcí měsíčně, civilní soudce pak necelých 40.

„Okresní soud v Uherském Hradišti nepatří k úplně nejpomalejším soudům v České republice, ale rozhodně ani k nejrychlejším. V rámci jihomoravského regionu pak jde o vyloženě průměrný soud,“ konstatoval advokát David Záhumenský, který se zabývá prací soudů a má i mapu jejich průtahů.