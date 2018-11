Nová kostka na hokejovém stadionu ve Zlíně patří k nejlepším v Česku

Zažila tři finálové série, z toho jednu vítěznou. Nedělní extraligový zápas mezi hokejisty Zlína a Karlovými Vary ale byl pro projekční kostku nad ledovou plochou po 14 letech poslední. Hned po jeho skončení byla spuštěná k zemi a další dny se na Zimním stadionu Luďka Čajky usilovně pracovalo.

Odborná firma nejprve musela rozebrat starou a poté sestavit novou a výrazně modernější kostku. Ve čtvrtek večer ji pak vytáhli pod střechu stadionu. A že je to změna k lepšímu, bylo jasné na první pohled.

„Nová kostka je ve špičkové kvalitě a přinese výrazné zvýšení komfortu pro diváky. Zároveň ji můžeme využít jako plochu pro prezentaci partnerů klubu,“ konstatoval generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták.

„Patří k nelepším v rámci celé země, má nejnovější software. Je hodně blízká kostce, kterou jsme dělali pro nový hokejový stadion v Třinci,“ vysvětlil Stanislav Smrček z brněnské firmy Daite, která je předním českým výrobcem multimediálních kostek.

Ta zlínská se ale od podobných zařízení v jiných tuzemských sportovních halách o něco odlišuje. Například není tak zkosená, což souvisí s podobou tribun na stadionu.

„Obrazovka má velikost 5,4 krát 3 metry. Má také samostatný zobrazovací displej a pod kostkou bude pás zobrazující skóre či vyloučení,“ uvedl ředitel zimního stadionu David Navrátil.

Kostku využijí i při koncertech

Hlavní LED obrazovka má šestimilimetrovou rozteč, dolní černá část desetimilimetrovou. Vyměněné jsou také videorežie či systém brankového rozhodčího, který se dosud dělal přes DVD. Nyní je k dispozici moderní touchpad.

Při sestavování spodní části kostky byla využitá velkoplošná obrazovka, která dosud visela na zdi hlavní budovy vedle sektoru pro hostující fanoušky. Právě z ní je sestavený zmíněný pás ukazující skóre či vyloučení.

„Funguje to na stejném principu jako lego. Jde o stavebnici ze čtyřiceticentimetrových čtverců, které jsou v plastovém rámečku. Zezadu máte magnet, ten nacvaknete na konstrukci a propojíte kabely,“ vysvětlil Navrátil.

Novou kostku mohou využít také pořadatelé kulturních akcí, které se na zlínském stadionu konají. Hokejoví fanoušci ji poprvé spatří v pátek 16. listopadu, kdy Zlín hraje extraligový zápas proti Vítkovicím.

V plánu je výměna sedaček

Modernizace multimediálního zařízení je prvním krokem k budoucí rekonstrukci zimního stadionu. Ten patří k nejstarším v Česku a jeho stav dlouhodobě nevyhovuje. Proto se řeší převod na město, díky čemuž by vzrostla šance dosáhnout na dotační peníze. Magistrát nyní zpracovává návrh, jak by provozní model a způsob převzetí stadionu mohl vypadat.

„Zastupitelstvo by o tom mohlo rozhodnout ještě do konce letošního roku. Nechtěli jsme to předkládat na zářijové jednání, které bylo poslední před komunálními volbami. Oprava zimního stadionu je nadčasová věc, o níž musí rozhodnout noví zastupitelé,“ řekl náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Klub se mezitím pustil aspoň do dílčích provozních oprav. Vylepšené již jsou toalety, na stadionu je zapůjčená nová rolba s tím, že se řeší její trvalé pořízení, a podaná je žádost o dotaci na pořízení nových sedaček.

„Pokud uspějeme, vyměníme je po skončení letošní sezony,“ naznačil Hosták.

Na pořízení kostky poslala zlínská radnice částku 6,5 milionu korun. Poté, co získá stadion, přejde spolu s ním do jejího vlastnictví.