Obézních pacientů přibývá, záchranka má speciální sanitku

Využívaná bude především na delší vzdálenosti. Mezi Zlínským krajem a fakultními nemocnicemi v jiných regionech včetně Prahy bude jezdit speciální sanitka uzpůsobená k mimořádným převozům. Stála čtyři miliony korun.

„Nechali jsme si ji vyrobit na zakázku, abychom zvýšili kvalitu naší péče o pacienty s ohledem na jejich zdravotní stav. Je to speciální sanitka, která bude mít i speciální posádku,“ vysvětlil ředitel krajské záchranky Josef Valenta.

Vůz je určený pro pacienty s vysoce nakažlivým onemocněním či ty, kteří jsou nadměrně obézní. Proto k vybavení patří nosítka, která zvládnou vyšší zátěž, jsou delší a širší. To proto, aby na nich zvládl pacient i delší cestu ze Zlína do Olomouce, Ostravy nebo přes skoro celou republiku do Prahy.

Právě na tato místa vozí záchranáři pacienty v nutných případech, kterých ale není málo. Zatím to museli zvládnout běžnou sanitkou.

„Kdybychom si mysleli, že speciální vůz použijeme párkrát za rok, tak bychom ho nepořizovali. Určitě bude využitý mnohem více. Například na převoz nadměrných pacientů ve velmi vážném zdravotním stavu do zařízení v jiných krajích,“ ujistil Valenta.

Ve Zlínském kraji bylo 67 tisíc obézních lidí

Po Zlínském kraji si zdravotníci vystačí se současným vybavením. Už stávající sanitní vozy jsou ovšem uzpůsobené rostoucímu počtu obézních lidí a lékaři mají k dispozici nosítka, která unesou až 300kilogramového pacienta.

S morbidní obezitou, která se počítá od 150 kilogramů výš, se setkávají výjimečně.

„Běžný je pacient s váhou kolem sto dvaceti kilogramů. A těchto lidí přibývá,“ poukázal mluvčí záchranářů Petr Olšan.

Ve Zlínském kraji už před pěti lety napočítali 67 tisíc obézních lidí a na tisíc registrovaných pacientů jich připadalo 143, region tak byl druhý „nejtlustější“ v republice.

Dnes už se obezita statisticky nesleduje, ale odborníci potvrzují, že lidí s nadváhou je čím dál víc. Pro lékaře, kteří jim přijíždějí pomoct s akutním zdravotním problémem, je pak zásah složitější.

„Práce s pacientem s nadváhou je pochopitelně složitější. Některé výkony se u něj dělají hůř, strávíme s ním více času a transport je komplikovanější,“ upozornil Olšan.

Pomáhají hasiči

Záchranáři navíc potřebují pomoc i od dalších lidí. V případě obézního pacienta, ke kterému přijede dvoučlenná posádka nebo ta, ve které jsou například jen ženy, si musejí poradit s velkou váhou. Osloví proto třeba sousedy, spolubydlící nebo kolemjdoucí.

V komplikovanějších případech se neobejdou bez pomoci profesionálních hasičů. Ti v loňském roce pomáhali s manipulací pacienta v 322 případech, v roce 2016 šlo o 276 událostí a v roce 2014 jen o 191. Během tří let počet stoupl o více než stovku událostí. Jak často šlo o obézní pacienty, však hasiči nesledují.

„Jednalo se o snesení pacienta například z vyššího patra domu, kde byl malý výtah, nebo mohlo jít o špatně dostupný terén nebo obtížnou budovu. A to i u pacienta s normální váhou,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Vyšší počet pacientů s problematickou váhou už musely řešit i nemocnice ve Zlínském kraji. Pro lepší manipulaci pořídily speciální lůžka, zvedáky, vozíky či operační stoly. Pro personál je totiž mnohem náročnější polohování takových pacientů, hygiena, rehabilitace nebo převazování ran.