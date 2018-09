Dostavba obchvatu Otrokovic se blíží, senátoři řeší rychlejší vznik dálnic

Tři roky potřebovali silničáři na získání posledních pozemků v trase dokončení obchvatu Otrokovic, jež je pokračováním dálnice D55 z Hulína směrem na jih.

Podařilo se jim to až letos na jaře, takže si mohli konečně vyřídit stavební povolení (více v článku ŘSD získalo poslední pozemky, dostavba dálnice u Otrokovic začne v létě). Pracovat začnou na přelomu září a října.

„Máme podepsanou smlouvu s dodavatelem. Dávají se dohromady pracovní týmy, studují dokumentaci, zpřesňují časový harmonogram výstavby. Fyzicky se zahájí práce dokončením skrývky ornice a přeložkami inženýrských sítí,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Výstavba by měla trvat tři roky (více čtěte v článku Obchvat Otrokovic postaví Eurovia, stavbu by měla dokončit v roce 2021) a po dokončení druhé části obchvatu se uleví především centru Otrokovic od tisíců aut.

„Dokončení obchvatu si proto moc přejeme,“ řekl otrokovický starosta Jaroslav Budek.

Senátoři apelují na rychlejší výstavbu

Pokračující výstavbou dálnice D55 z Napajedel směrem na jih i dálnicí D49 z Hulína do Fryštáku se začali zabývat také senátoři. Bylo to na základě petice za rychlejší výstavbu obou dálnic, kterou dosud podepsalo kolem 15 tisíc lidí. Zatím ji projednaly dva výbory – pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Oba schválily usnesení, v němž mimo jiné shodně žádají „Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR přijmout vhodná technickoorganizační opatření, směřující k urychlení přípravy stavby D55 Napajedla–Babice tak, aby mohlo dojít k jejímu zahájení v roce 2021.“

„Můžeme to pouze doporučit, jinak to ovlivnit nedokážeme. Chceme prezentovat názor, aby se výstavba dálnic urychlila,“ sdělila přerovská senátorka Jitka Seitlová, která je místopředsedkyní senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

„Ve Zlínském kraji se jedná o životně důležitou stavbu, jelikož náš kraj má nejkratší síť dálnic v Česku,“ poznamenal zlínský senátor Tomáš Goláň, který je členem dopravního výboru.

„Stavba dálnic u nás oproti jiným evropským státům trvá neúměrně dlouho, což může být způsobeno nedostatečnou snahou všech zúčastněných stran vyjít si vstříc,“ doplnil.

Peticí se později bude zabývat i přímo Senát na svém jednání. „Pokusíme se senátorům vyhovět,“ reagoval Chudárek.

Za rok má začít stavba úseku D55 z Babic do Starého Města

Silničáři na zhruba osm kilometrů dlouhém úseku z Napajedel do Babic, který navazuje na obchvat Otrokovic, museli řešit se Spytihněví přesnou trasu dálnice. Obec nesouhlasila s tím, aby byla na pilířích, a s pomocí stavební uzávěry si prosadila podzemní variantu.

Dálnice tak povede pod železniční dráhou v zářezu hlubokém asi patnáct metrů, po stranách budou betonové stěny. Vznikne něco jako tunel bez střechy dlouhý přes kilometr.

„Jde o složitou stavbu, protože je tam stísněný prostor. Do konce roku bychom ale chtěli mít územní rozhodnutí,“ konstatoval Chudárek.

Pak by silničáři začali zpracovávat projekt pro stavební povolení, které hodlají získat v roce 2020. Mezitím by vykoupili potřebné pozemky.

„A pokud všechno půjde dobře, v roce 2021 či 2022 bychom mohli začít stavět,“ věří Chudárek. Práce by trvaly asi tři roky.

Záležet bude ale i na tom, jestli nedají námitky ekologické organizace, kvůli jejichž připomínkám stojí už delší dobu výstavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku.

Ještě dříve by silničáři mohli zahájit další úsek dálnice D55 z Babic do Starého Města. Letos chtějí mít stavební povolení a příští rok vysoutěžit firmu a začít. Musejí ale ještě získat všechny pozemky, zatím jich mají necelých 90 procent.

Kompletní dokončení dálnice D55 až do Břeclavi, o jejíž výstavbě rozhodla vláda už v roce 1963, je plánováno na rok 2029. Pomůže především obcím, přes jejichž centra dnes jezdí spousty aut včetně kamionů. Někde mají lidé dokonce problém i přejít cestu.

Pokud jde o pokračování dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, soud před časem opět povolil její přípravy (více v článku Dálnice D49 má zelenou, soud zamítl i žalobu kvůli čmelákovi a žabám) a silničáři by rádi měli do konce roku stavební povolení.

Chudárek ale nechce mluvit o termínu zahájení prací, protože si myslí, že se opět ozvou ekologičtí aktivisté. Těm vadí, že v trase cesty žijí chránění živočichové.