Obchodní dům ve Zlíně otevřel první část, vypadá zase jako za Bati

Oprava Obchodního domu v centru Zlína trvala šestnáct měsíců, což je zhruba stejný čas, jaký byl potřeba na jeho výstavbu. I to ukazuje, že rekonstrukce za 450 milionů korun nebyla jednoduchá.

Významná architektonická dominanta, kterou nechal v roce 1931 postavit Tomáš Baťa podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury, už ale dostává novou náplň a v pátek se zčásti otevřela veřejnosti.

„Vždy je složitější dělat přestavbu než novostavbu. A tady to bylo o to komplikovanější, že budova je skoro sto let stará a tehdejší předpisy, třeba co se týká statiky, byly jiné než dnes,“ uvedl Radovan Pilich, jednatel firmy Prior, která dům opravuje.

„Na druhou stranu jsme našli rozumné využití objektu, který se nedal v celé výšce deseti pater využít pro komerční účely. Kombinace obchodů, kanceláří a hotelu se nám jeví jako jediná možná,“ doplnil.

Kvůli špatné statice se musely zesilovat stropy a zbourat a znovu postavit přístavba v zadní části. Pod přístavbou se navíc dělala dvě nová podzemní patra – v jednom je supermarket, ve druhém parkoviště. Proto došlo ke zdržení zhruba dva měsíce.

Vrátily se jezdicí schody

Zatím se otevřela první dvě podlaží. V přízemí se nachází supermarket, drogerie, papírnictví, knihkupectví, prodej parfémů a sýrů, trafika, kavárna, květinářství, směnárna a zlatnictví. V prvním patře je kavárna, bistrotéka, pivnice, holičství a obchod s dárkovými předměty.

Některé provozovny se ještě dokončují a budou otevřeny do konce listopadu.

„Chceme vytvořit místo, kde se budou lidé potkávat a něco si přitom koupí. Rádi bychom tady měli jednu provozovnu, která bude zaměřena na zdravou výživu,“ naznačil Pilich.

Nezvyklým konceptem je Bistrotéka Valachy, kterou zřizuje zlínská společnost HP Tronic. Ta bude mít v dalších patrech kanceláře a hotel s wellness centrem a restaurací na střeše.

Jádrem bistrotéky, která se má otevřít v prosinci, bude bistro s celodenní nabídkou z lokálních surovin.

„Zákazníci zde najdou běžné i maloprodukční potraviny, farmářské a lokální produkty či autentické zahraniční potraviny klasické kuchyně v top kvalitě, od masných výrobků přes sýry a nápoje až po ovoce, zeleninu a bylinky,“ popsal šéf bistrotéky Tomáš Blabla.

Z přízemí do patra vedou opět jezdicí schody, které se v původním Obchodním domě objevily jako vůbec první v tehdejším Československu. Tomáš Baťa zde zřídil obchody a jídelny pro své zaměstnance. Taková náplň tady byla až do uzavření budovy.

„Když jsem sem začal před třemi lety kvůli rekonstrukci jezdit a viděl jsem, v jakém stavu objekt je, tak jsem se divil, že do něho ještě vůbec někdo chodí nakupovat. Doufám, že obyvatelé Zlína ocení, jak vypadá zvenku a zevnitř,“ přeje si Pilich.

První z trojice mrakodrapů

Budova se vrátila do téměř původní podoby. Omítka je opět bílá, okna jsou stejná.

„Pro Zlín je to významná budova. Jsem rád, že jsme ji dostali do této podoby. Snadné to ale nebylo,“ řekl architekt Jaroslav Ševčík, podle jehož návrhu se památkově chráněný objekt upravoval.

„Může se zdát, že je budova velmi jednoduchá, ale udělat jednoduchý detail bývá nejtěžší. Například ostění u velkých oken. Bílá fasáda musela být úplně rovná, protože je na ní vše vidět,“ dodal.

Podle Ševčíka budova vypadá zvenku ze 75 procent jako při svém otevření v prosinci 1931. Během rekonstrukce zůstal jen železobetonový skelet budovy, všechno ostatní se vybouralo. Dispozice prodejních ploch se příliš neměnila, má však moderní podobu.

„Měnilo se jen rozhraní prodejních jednotek, takže místo dvou malých je třeba jedna velká,“ upřesnil Pilich.

I když památkáři dbali na to, aby se vzhled vrátil do původní podoby, souhlasili s vyhlídkovou prosklenou restaurací na střeše.

„Je to jedno z mála míst ve městě, kde může být zážitková restaurace, z níž lze vidět krásné severní panorama Zlína. Vyvolává to spíše kladné emoce,“ podotkl Ševčík.

Ve 3. až 6. podlaží budou kanceláře, v dalších pak hotel. Ten by se měl otevřít na přelomu let 2019 a 2020.

„Je výborné, že se podařilo dům opravit a vrátí se k plnému provozu,“ potěšilo historika Zdeňka Pokludu.

Připomněl, že původním obchodním domem byla dnešní Tržnice, která stojí v sousedství. Pak přestala dostačovat a Baťa postavil mnohem větší budovu.

„Obchodní dům je naprosto zásadní, protože jde o první z trojice zlínských mrakodrapů,“ upozornil Pokluda.

Dalšími mrakodrapy byl dnešní hotel Moskva a 21. budova baťovského areálu.