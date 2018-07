Velké obchodní centrum Fabrika se začne ve Zlíně stavět za dva roky

Příprava projektu za téměř miliardu korun se sice mírně zpožďuje, současně ale padly poslední zábrany, které ho brzdily.

Na místě, kde v baťovském areálu dříve stávaly tři tovární budovy a dnes je tam provizorní parkoviště, by se v roce 2020 či 2021 mohlo začít stavět obchodní centrum Fabrika. Společně s plánovaným dopravním terminálem výrazně promění tuto část krajského města.

„Máme dvě pravomocná územní rozhodnutí. Jedno se týká dopravních staveb, druhé samotného objektu Fabriky,“ konstatoval ředitel investorské společnosti Cream Martin Jarolím.

Původně chtěla firma mít už letos stavební povolení a příští rok zahájit práce. Zpoždění způsobilo řešení dopravní situace v okolí Fabriky, do níž budou jezdit stovky aut denně.

Křižovatku u výjezdu z autobusového nádraží na Vodní ulici nahradí kruhový objezd. Vavrečkova ulice, která vede z továrního areálu, se narovná a protne park u nádraží. Nově se z ní bude odbočovat na frekventovanou Gahurovu ulici pouze doprava, když dnes je to možné i doleva.

„Levé odbočování provoz na křižovatce brzdí. Dopravní modely ukazují, že se toto místo po úpravách uvolní a provoz tam bude plynulejší,“ popsal Jarolím.

Auta přijíždějící do Fabriky by podle něho neměla okolní dopravu nijak výrazně omezit.

Projekt počítá s tisícovkou parkovacích míst

S úpravami souhlasilo už i město, které je zaplatí, přičemž Cream mu přispěje dvěma miliony korun. Vzájemná dohoda obsahuje také část, podle níž investor prodá za korunu pozemky na nedaleké ulici J. A. Bati v továrním areálu, kterou se město chystá v budoucnu opravit.

„Zároveň společnost Cream na vlastní náklady zajistila projektovou přípravu a vydání územního rozhodnutí na vybudování křižovatky ve Vodní ulici,“ podotkl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

„Za těchto podmínek nemělo město Zlín důvod neudělit souhlas s realizací obchodního centra, protože tento projekt přispěje k zatraktivnění jak bývalého Baťova areálu a zdejších veřejných prostranství, tak i širšího centra města,“ doplnil.

Velkému náporu aut směřujících do obchodního centra odpovídá fakt, že v projektu se počítá se zhruba tisícovkou parkovacích míst. Kolem 600 bude přímo v centru, zbytek v sousedním nově postaveném parkovacím domě.

Součástí Fabriky budou kancelářské prostory, tři kilometry obchodních pasáží, zábavní část pro rodiny s dětmi, relaxační zóny a prostory pro vzdělávací instituce. „V okolí vznikne nová piazzeta s vodními plochami, zvelebí se chodníky a příjezdové komunikace,“ řekl Jarolím.

Hrozí, že se tři velké stavby budou dělat zároveň

Zdržení projektu Fabrika ale zřejmě znamená, že se začne budovat současně s nedalekým dopravním terminálem, který nahradí vlakové a autobusové nádraží.

Navíc by Správa železniční dopravní cesty měla ve stejný čas začít modernizovat železniční trať z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Pokud se všechny tři investice rozjedou naráz, může to v tomto místě způsobit velké problémy.

„Organizace výstavby se bude muset kvalitně připravit,“ uvědomuje si Jarolím.

Dopravní terminál se bude stavět postupně. Nová výpravní budova má lidem sloužit od roku 2021, pak půjde k zemi staré nádraží, na jehož místě bude kolejiště. Další etapa se rozjede kolem roku 2023.

Jeho náplní bude komerční objekt spojený se sousední výpravní budovou podchodem a nová prosklená budova autobusového nádraží, jež má vyrůst blíž k nadjezdu.

„O velikosti a rozsahu obchodních prostor teprve rozhodneme na základě ekonomických propočtů. Uvidíme, jestli to bude pětipatrový, čtyřpatrový nebo třípatrový objekt, bude to záležet i na jeho náplni,“ uvedl hlavní investor terminálu a podnikatel Zdeněk Zemek, jenž vlastní autobusové nádraží.

Správa železniční dopravní cesty chce zelektrifikovat celou trať z Otrokovic do Vizovic a její část do Zlína i zdvoukolejnit, aby po ní mohly jezdit vlaky každou čtvrthodinu. Potom by se výrazně zlepšilo železniční spojení krajského města se zbytkem republiky.