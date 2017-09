Zlín upraví tři ulice na Jižních Svazích, přibude sto parkovacích míst

Když se v 60. letech minulého století začalo stavět zlínské sídliště Jižní Svahy, měl auto málokdo. Dnes, kdy v této lokalitě žije přes 20 tisíc lidí, je situace úplně jiná. A parkování je jednou z věcí, která tamní obyvatele hodně trápí.

„Je běžné, že průměrná čtyřčlenná rodina má dvě auta i více. S nedostatkem parkovacích míst se potýká většina sídlišť,“ všiml si zlínský radní přes dopravu Josef Novák.

Radnice proto chystá první větší změny, které by měly problém s parkováním zlepšit. Týkat se budou ulic Moravská, Slezská a Česká, kde je situace jedna z nejhorších. Auta tam stávají na chodnících, na trávě.

„Lidé, kteří zde bydlí, si už pořádnou změnu zaslouží. K večeru se nedá touto oblastí pomalu ani projet. Tahle lokalita má k standardům 21. století opravdu daleko,“ přiznal primátor Miroslav Adámek.

Radnice zvažuje vznik velkých parkovišť nebo garáží

Chystaná změna vyjde na 50 milionů korun a podle primátora bude razantní proměna i celého veřejného prostoru, stání na chodnících nahradí nová parkovací místa, předláždí se chodníky, počítá se s opravou schodišť, dětských hřišť, výměnou laviček a dalšího mobiliáře. Po úpravách, které začnou příští rok na jaře a potrvají do podzimu, přibude několik desítek parkovacích míst, přibližně sto.

„Budeme rádi, když budeme mít kde parkovat. Doufám, že se tím náš problém vyřeší,“ reagoval obyvatel České ulice Petr Novotný.

Radnice chce přes zimu vysoutěžit dodavatele a opoziční zastupitel Michal Cholek upozorňuje, aby v zadání byla zohledněna nejen cena, ale i doba výstavby. Čím kratší, tím lépe.

„Když se budou opravovat všechny tři ulice najednou, lidé tam nebudou mít kde parkovat,“ upozornil Cholek.

Problém s parkováním na Jižních Svazích je letitý a zatím nikdo nepřišel s uspokojivým řešením. Především proto, že v husté zástavbě není moc místa pro zásadní změny.

Nicméně radnice uvažuje o dvou možných řešeních - zavedení rezidentního stání a budování velkých parkovišť či garáží.

„Nejde donekonečna rozšiřovat parkovací místa, třeba na úkor zeleně a veřejného prostranství. Řešením jsou i vícepodlažní objekty hromadných garáží,“ nastínil radní Novák.

Pomohlo by rezidentní parkování?

Generel dopravy, který řeší komplexně dopravu ve městě a radnice ho má od loňského roku, už naznačuje, jak by to mohlo vypadat. Například pod hlavní Okružní ulicí od začátku stoupání po kostel se počítá se dvěma parkovišti. Další tři by mohla vzniknout na Podlesí. Generel řeší každou oblast Jižních Svahů zvlášť.

Pokud jde o rezidentní parkování, které by bylo vyhrazené pouze pro místní obyvatele, vedení města váhá. „Není vhodné je aplikovat všude. Obecně se uplatňuje tam, kde by mohly parkovat jiné skupiny lidí,“ předestřel Novák.

To ale není tak úplně případ Jižních Svahů, byť místní obyvatelé si stěžují často na to, že jim místa zabírají vozy soukromých firem, někdy i nákladní. „Rezidentní stání by se tam mělo zavést, pomohlo by,“ je přesvědčený Cholek.

Generel dopravy říká, že během dvaceti let bude třeba ve Zlíně vybudovat zhruba 3300 nových parkovacích míst. Víc stání pro rezidenty má vzniknout u křižovatky ulic Vodní a Dlouhá, na Santražinách či v ulicích Lešetín I a II.

Naopak s novými parkovišti pro všechny řidiče se počítá na Cigánově. V samém centru města pak už nebude možné odstavit auto bezplatně.

Konkrétnější způsob řešení vzejde ze studie problematiky parkování, kterou radnice připravuje. Chce ji mít hotovou do konce roku.