Noční plavce, kteří poničili plot koupaliště, odhalily nastražené kamery

„Byla to tříčlenná skupinka, muž a dvě ženy, nebyli tu bez placení poprvé. Dříve se to běžně dalo dostat dírami v plotu, jenomže teď jej máme opravený a není snadné se přes něj dostat,“ popisuje Jakub Juračka, který od loňska koupaliště v Bystřici pod Hostýnem provozuje.

Aktéři nočního výletu si při vstupu do areálu pomohli přistavenou lavicí, měli ale problém plot s ostnatým drátem přelézt nazpět. Nakonec jim posloužilo lehátko z koupaliště, kterým plot vyvalili.

Netušili ale, že jejich jednání zachytilo několik kamer - novinka, která dříve na koupališti nebývala.

„Strávil jsem dvě hodiny prohlížením kamerového záznamu, pak jsem šel na policii,“ líčil Juračka, který kamery pořídil hlavně proto, aby chránil drahé technologie, které jsou v areálu umístěné.

Vandalové budou muset uhradit poškozený plot

Celá věc se nakonec obešla bez trestního oznámení. Jakmile totiž koupaliště o záležitosti informovalo na sociálních sítích, muž se osobně dostavil, aby záležitost urovnal.

„Pravděpodobně to bude mít dohru jen na radnici, kde by měli uhradit poškozený plot,“ dodal Juračka.

Nad incidentem, který může vypadat nevinně, ale mávnout rukou nechce. Koupání „načerno“ podle něj byla v Bystřici dřív běžná praxe.

„Možná to někomu přijde zábavné, ale může z toho být pořádný malér. Nechci riskovat poškození technologií nebo znečištění bazénu. Kdybychom ho museli znova napouštět, trvalo by to pět dní a stálo padesát tisíc. A to nechci domyslet, kdyby se tu v noci někomu něco stalo,“ uzavřel provozovatel.

S nezvanými návštěvníky mají špatné zkušenosti i další areály. Například koupaliště v Újezdě u Valašských Klobouk muselo loni ukončit sezonu už v půlce srpna, protože v noci někdo nalil do vody chemikálie (viz též Vandal nalil barvy a motorový olej do bazénu, obec už ho letos neotevře).