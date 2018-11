Většina nezaměstnaných pracovat nechce, shodují se v obcích na Kroměřížsku

I když jsou na tom nejhůř z celého Zlínského kraje, je situace vlastně velmi dobrá. Jestliže je dnes nezaměstnanost na Morkovicku bezmála čtyři procenta a v okolí Koryčan 3,6 procenta, je to dobrý výsledek. V minulosti byli zvyklí na mnohem vyšší čísla.

Jenomže v porovnání se zbytkem kraje, jenž jako celek vykazuje 2,3 procenta, tedy méně než republikový průměr, je to viditelný problém.

„Toto je specifický region. Stěhují se sem lidé, kteří nikdy pracovat nebudou,“ reagoval starosta Litenčic Josef Smažinka.

Navíc chybí velký zaměstnavatel. Bývala jím společnost Koryna v Koryčanech. Pracovalo v ní několik tisíc lidí. Výrobce nábytku však po roce 2010 skončil v insolvenci a z původní výroby zbyl jen zlomek (viz též Výrobce kuchyní Koryna je prodaný, stovka lidí by si práci měla udržet).

Prakticky ve stejné době navíc skončila i jediná možnost studovat v regionu. Střední školu obchodu a gastronomie v Koryčanech v roce 2011 sloučili s kroměřížskou hotelovkou a ve městě to tehdy vzbudilo velkou vlnu protestů. Následovaly roky s enormní nezaměstnaností.

„Jsme na okraji kraje i okresu a to má samozřejmě vliv na řadu věcí. Včetně nabídky pracovních míst. Ale na druhou stranu dnes už ta čísla nejsou jen o tom, že by to nešlo,“ mínil starosta Prasklic Jiří Vdoleček.

Obec má aktuálně 6,3 procenta obyvatel bez práce. V absolutních číslech jde o deset lidí. Z nich několik se věkem blíží důchodu.

„Pro ně je skutečně obtížné práci najít. Pak taky končí sezonní práce na stavbách. No a samozřejmě je i skupina lidí, kteří pracovat prostě nebudou,“ dodal starosta.

Ti, kteří jsou zaměstnaní, to mají prakticky stejně daleko do tří větších měst ve třech krajích: do Kroměříže, Vyškova a Prostějova. Prasklice totiž leží přímo v místě, kde se stýkají hranice.

Starosta se navíc shoduje s kolegy z okolních obcí v tom, že dojíždění není zásadní překážka.

„Kdo chce, do práce se dostane. Špatným spojením to nebude,“ potvrdila starostka Cetechovic Věra Pleslová.

Osm lidí, kteří jsou v evidenci úřadu práce, považuje za dobrý výsledek. Pro obec to znamená 6,5 procenta nezaměstnaných, tedy téměř trojnásobek krajského průměru.

„Bývaly daleko větší potíže. Teď se nám nedaří sehnat lidi ani na veřejně prospěšné práce v rámci obce,“ řekla Pleslová.

Firmy nabízejí jako benefit proplacení jízdného

Přímo v obci pracovní příležitosti nejsou. Jedno zaměstnanecké místo je na obci, druhé v obchodě. Ani jedno přitom neobsadili místní lidé, dojíždí tam pracovat dvě ženy z okolí. Naopak z Cetechovic vyrážejí lidé za prací směrem na Kroměříž, Uherské Hradiště nebo na jižní Moravu.

Žebříček nejvyšší nezaměstnanosti vedou Litenčice se 7,8 procenta lidí bez práce. V absolutních číslech je to 25 lidí z 487 obyvatel v obci.

Také zdejší starosta potvrdil, že pracovních příležitostí je i v okolí dost. „Neustále vyvěšujeme nabídky od firem. A že by neměli lidé jak dojíždět, to taky není pravda,“ mínil Smažinka.

Otázkou je, zda se dojíždění vyplácí. Řada firem už má v nabídce zaměstnaneckých benefitů proplácení jízdného. Pokud se nápad ujme ve větší míře, může lidem v malých obcích usnadnit situaci. A obcím zase pomůže zastavit odliv obyvatel.

Problémoví lidé, které do obcí stěhují spekulanti, jsou velkým strašákem. V době, kdy se obchod s chudobou řešil na velkých ubytovnách ve městech, se do obcí v tichosti stěhovali stejně nepřizpůsobiví lidé. Kolikrát se tam objevili třeba přes noc.

„Když jsme se starostů ptali, s čím potřebují pomoct, žádali především peníze na odkup volných domů,“ potvrdil Josef Zicha, náměstek hejtmana odpovědný za strategický rozvoj.

Tím by se vyřešilo několik věcí najednou. Když obec odkoupí staré domy, bude mít pod kontrolou, kdo se do obce stěhuje. Navíc může domy či parcely pod nimi nabídnout mladým rodinám.

I když se nedá předpokládat velký příliv mladých lidí odjinud, minimálně by nemuseli z obcí odcházet ti, kteří v nich vyrostli. Tím se postupně sníží věkový průměr, i ten je v této lokalitě vyšší než jinde. Třeba v Prasklicích mají lidé v průměru přes 47 let.

Zlínský kraj nyní nabídl dvanácti vybraným obcím z regionu finanční pomoc. Uvolnil pro ně 42 milionů korun na rozvoj infrastruktury, opravy obecního majetku a právě i výkupy volných objektů (viz též Zlínský kraj pomáhá zanedbaným obcím na Kroměřížsku, poslal jim miliony).