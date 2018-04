Zisk nemocnic ve Zlínském kraji je 25 milionů. Může to být víc, říká Čunek

„Vypadá to, že to je hodně peněz, ale když vezmete v potaz, kolik mají nemocnice majetku a odpisů, tak to, co teď vypadá jako zázrak, je podle mého standard,“ vysvětlil Čunek, který má zdravotnictví na kraji na starosti.

Nejlepší výsledek měla na konci února tradičně Uherskohradišťská nemocnice s 11 miliony korun, naopak nejnižšího zisku dosáhla nejmenší Kroměřížská nemocnice s 2,3 miliony. Zlínská a Vsetínská nemocnice měly přes pět milionů.

Podle hejtmana je potřeba, aby managementy nemocnic své zisky ještě zvýšily. Například proto, že se budou zvyšovat mzdy.

„Jsou to zatím nejlepší výsledky za mnoho let, ale není to ještě úplně v pořádku,“ zhodnotil Čunek.

Koncepci hejtman představí na veřejném semináři

Pozitivní jsou i první předběžné výsledky hospodaření nemocnic za celý loňský rok. Podle nich hospodařily všechny nemocnice v kladných číslech a dohromady dosáhly zisku přes 134 milionů korun, to je o 55 milionů více než v roce 2016.

Lepší hospodaření si hejtman slibuje poté, co zdravotnictví začne fungovat podle připravované a v posledních měsících hodně diskutované krajské koncepce (viz též Ze čtyř nemocnic v kraji má vzniknout jedna velká, nápad má svá pro i proti).

Návrhy opatření, slučování lůžkových oddělení, hierarchii nemocnic i jejich budoucí zaměření představí příští týden v pondělí.

Veřejný seminář je sice primárně určený pro zastupitele, lékaře a zdravotnickou veřejnost, ale sledovat ho může kdokoliv. Bude přenášen online na webu krajského úřadu.