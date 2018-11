Třetinu nové nemocnice zaplatí stát, plánuje Zlínský kraj

Na ministerstvu pro místní rozvoj nyní vzniká důležitý dokument. Má název Národní investiční plán (NIP) do roku 2030 a jeho prostřednictvím by do krajů a měst měly putovat pravděpodobně stovky miliard korun.

„Pan premiér Babiš ho již brzo představí. Plán samozřejmě obsahuje také investice do zdravotnictví. Už je hotový a v tuto chvíli se ladí poslední detaily,“ reagoval mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) počítá s tím, že z necelé jedné třetiny zaplatí plánovanou nemocnici ve zlínské části Malenovice právě z tohoto zdroje. Celkově by měla stát přes sedm miliard korun a od státu by proto chtěl zhruba dvě miliardy.

V tuto chvíli ale v NIP není o nové zlínské nemocnici ani čárka. Kraj je totiž stále teprve na začátku a nemá hotový žádný materiál, na základě kterého by stát mohl tuto stavbu do seznamu zahrnout.

Vedení kraje tvrdí, že financování největší investiční akce v novodobé historii zásadně nezatíží jeho hospodaření. Vyšší zadlužení nemá znamenat omezení peněz do jiných oblastí, například do školství, dopravy nebo ostatních nemocnic.

„Mám za sebou už hodně investic, ale málokdy jsem byl takový optimista, že to zvládneme, jako teď,“ prohlásil náměstek pro ekonomiku Jiří Sukop (ANO).

„I když se nepodaří dohodnout příspěvek od státu, nevidím to jako problém. Příjmy státu rostou, daňové příjmy kraje se zvyšují, a pokud nedojde k fatální krizi, nemám obavu, že bychom v průběhu šesti osmi let tuto investici nezaplatili,“ konstatoval.

Sukop se o hospodaření kraje stará už dva roky a stejná doba ho v tomto volebním období ještě čeká. Během ní by podle předběžného plánu měly být vykoupené pozemky v Malenovicích za zhruba 300 milionů korun, odsouhlasený záměr stavby nemocnice, hotová prověřovací studie území za dva miliony korun, schválený dokument o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, dokončený projekt nového areálu za 200 milionů, schválené stavební povolení, vybraný hlavní stavitel a odstartovaná stavba za zhruba sedm miliard korun.

Nemocnice by platila nájem

Podle Sukopa má v tuto chvíli kraj k dispozici 788 milionů korun. To jsou peníze, které předchozí zastupitelé rezervovali do rozpočtového výhledu na výstavbu centrálního pavilonu v areálu Baťovy nemocnice.

Z rezerv může vzít další téměř miliardu, která je rozdělená na několik akcí. Žádná není havarijní a může rok dva počkat. To jsou dohromady téměř dvě miliardy, které má v tuto chvíli kraj k dispozici.

Čunek počítá případně i s prodejem pozemků v současném areálu nemocnice, jehož hodnota je předběžně odhadovaná na 1,5 miliardy korun. Hejtmanství má také předjednaný úvěr u Evropské investiční banky. Jestli bude ve výši dvou, tří, nebo více miliard, teď není jasné.

„Bylo nám řečeno, že máme dobrý rating a můžeme bez problémů za nejvýhodnějších podmínek na tyto částky dosáhnout,“ informoval Sukop.

Jasné však je, že zadlužení kraje by se v případě stavby nové nemocnice zvýšilo. Už teď splácí tři úvěry, ze kterých stále zbývají dvě miliardy korun. Ročně jde o přibližně 150 milionů.

Krajskému úřadu by ale pomáhala sama nemocnice, a to placením nájmu. Jasné totiž je, že pozemky i budovy bude vlastnit právě kraj. A stejně jako už dnes platí nájem jiné okresní nemocnice, platila by ho v budoucnu i Baťovka. Jen s tím rozdílem, že by nájem nepoužíval kraj na opravy a rekonstrukce v nemocnici, ale na splácení úvěru.

„S nájmem počítáme. Samozřejmě v nějaké přijatelné výši, která by hospodaření nemocnice zásadně nezatížila, to znamená, že to nemůže být vložená investice rozložená jen na pár let,“ konstatoval ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Rozhodne se na jaře

Jestli zastupitelé dají přednost stavbě nové nemocnice před rekonstrukcí současného areálu, bude jasné na jaře. Do té doby by měly být hotové materiály, které žádají.

„Chceme vidět detailní posudek, ze kterého vyplývá, že stavět centrální pavilon v současné nemocnici je nevyhovující, a také analýzu toho, jak bude vypadat zdravotnická péče v dalších nemocnicích nebo jak si kraj poradí s investicemi do jiných oblastí, když bude zadlužený. Tyto materiály nemáme,“ zdůraznil zastupitel Pavel Pustějovský (ANO).

Krajský roční rozpočet se pohybuje kolem 11 miliard korun. Například v příštím roce by na investice v různých oblastech mělo jít asi 1,5 miliardy. Už teď je jasné, že ve Vsetíně potřebují novou hemodialýzu za 70 milionů a v Kroměříži magnetickou rezonanci za 130 milionů.

Sama nemocnice si musí připravit na nejbližších šest let zhruba 250 milionů korun na investice do současného areálu zlínské nemocnice.

„Jsou to nutné investice na havarijní stav, vylepšení komfortu pro pacienty a nutné opravy, například transfuzní stanice,“ řekl ekonomicko-provozní náměstek nemocnice Vlastimil Vajdák.