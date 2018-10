Na novou nemocnici za šest miliard si Zlínský kraj chce půjčit i našetřit

Do podobné stavby se nikdo v Česku za posledních třicet let nepustil. Postavit novou všeobecnou nemocnici krajského typu není ani levná, ani jednoduchá záležitost. Pokud ale krajští zastupitelé výkup pozemků ve Zlíně-Malenovicích schválí, udělají k této investici první krok.

„Pak pozemky vykoupíme, počkáme na jaro příštího roku na studii vhodnosti stavby v této lokalitě a odsouhlasíme záměr výstavby,“ naznačil hejtman Jiří Čunek, který má na starosti krajské zdravotnictví.

Představu o nové nemocnici, s níž na konci minulého týdne seznámil zastupitele, má jasnou. Pomáhá mu s ní pracovní tým, který speciálně kvůli ní vznikl a v němž jsou různí odborníci.

Zjistili, že stavba v Malenovicích by stála zhruba šest miliard, zatímco centrální pavilon a další přístavby v současném areálu by vyšly na více než osm miliard. Na stávajícím místě by to trvalo 12 let, v okrajové části města polovinu času.

Na zelené louce by mohla vyrůst nemocnice, jaká v Česku zatím nestojí. Podle současného plánu by měla pět podlaží, dohromady podlahovou plochu 85 tisíc metrů čtverečních, 1 500 parkovacích míst, heliport a 743 akutních lůžek.

Plánované jsou jednolůžkové pokoje

Počítá se s akutní péči, poliklinikou s ambulancemi a lůžkovou částí, a to ve všech oborech, které současná nemocnice nabízí. Pacienti by v ní podle zkušeností měli ležet kratší dobu než dnes. Pokoje jsou plánované jako jednolůžkové s možností přistýlky.

„Je to unikátní koncept, v němž půjde o tři rozdělené segmenty, které budou součástí jednoho celku. Cesty, kterými se do nemocnice dostanou akutní pacienti, budou přísně oddělené od cest pro klienty na plánované zákroky. Vůbec se nepotkají, protože jedni budou dovnitř vstupovat z jedné strany, druzí z opačné,“ upozornil zdravotnický ekonom Martin Šamaj.

Šamaj je členem pracovního týmu především proto, že má zkušenosti s přípravou nových moderních nemocnic ve slovenských Michalovcích a Bratislavě. Obě mají společného investora, kterým je skupina Penta. V Michalovcích už nemocnice stojí, ve slovenském hlavním městě stavba teprve začíná. Nemocnice v Malenovicích by i tak byla nejnákladnější.

Investice by přesáhla šest miliard korun. Odborníci to vypočítali podle předpokládané ceny za kubík stavby. V částce je hlavní budova, parkoviště, příjezdové cesty, zeleň, zdravotnická technika menší i nákladnější nebo výdaje za dokumentaci. Výkup pozemků přijde asi na 200 milionů.

Čunek počítá s tím, že více než miliardu by za dva roky uspořil kraj, aniž by zásadně omezil investice do jiných oblastí. Další dvě miliardy chce získat od státu, protože spoléhá na prohlášení premiéra Andreje Babiše o tom, že stát zaplatí třetinu investičních nákladů velkých projektů.

„Z toho jsme trochu nervózní, protože jde jen o deklaraci. Ve státním rozpočtu se s ničím takovým nepočítá a navíc není nafukovací,“ poukázal opoziční krajský zastupitel Michal Dvouletý.

Zbývající tři miliardy by si kraj mohl vzít jako úvěr. Přitom jeden už splácí a stále mu zbývají doplatit téměř dvě miliardy. Roční splátka se pohybuje kolem 140 milionů korun.

„Máme to projednané v rámci kraje i s bankami. Míra našeho zadlužení není tak vysoká, abychom nedosáhli na další úvěr,“ ujistil ekonomický náměstek Jiří Sukop.

Další peníze by mohl Zlínský kraj získat také prodejem části současného areálu nemocnice. V něm by v případě stavby v Malenovicích zůstala neakutní oddělení, například rehabilitace nebo lůžka pro dlouhodobě nemocné. Ve zbytku by vzniklo například chráněné bydlení, byty, rezidence, domy pro seniory.

Současný areál je v záplavovém území

Pořád ale kraj neopouští ani možnost stavby centrálního pavilonu v areálu u řeky Dřevnice. Několik let hotový projekt je však podle Čunka zastaralý a musel by se vytvořit nový. Pravděpodobně by pavilon stál v blízkosti současné jídelny a projektanti by ho museli naplánovat tak, aby nebyl ohrožený případnými záplavami. Areál je totiž v záplavovém území.

„Rozhodnout se ale nějak musíme. Protože když stavět nebudeme, nemocnice nám spadne na hlavu a za dvacet let bychom do ní vložili daleko více peněz než do nové. Investice bude tak jako tak velká a dlouhodobá,“ konstatoval Čunek.

Zastupitelé ale i po představení plánů o nové nemocnici žádají od kraje další informace. Například ekonomický rozbor a analýzy, které by vysvětlovaly, podle čeho odhadla pracovní skupina náklady na stavbu nebo provoz.

Šamaj už teď upozornil, že energetická náročnost by u nové nemocnice byla vyšší už proto, že bude celá klimatizovaná. Podle hejtmana budou ale provozní náklady srovnatelné s dnešními.