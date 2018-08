Hejtman Čunek chce přesunout zlínskou nemocnici do Malenovic

Dlouho neznámá lokalita je odtajněná. Místo, které připadá v úvahu pro sídlo nové Baťovy nemocnice, leží na okraji městské části Malenovice. Konkrétně jde o pozemek mezi obchodním střediskem Centro Zlín a sídlištěm v blízkosti hlavní silnice do Otrokovic.

„Odborníci tuto možnost preferují z důvodu dostupnosti pro pacienty – ať už vlakem, autem, nebo trolejbusem – a lepších prostorových možností,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své kompetenci.

Varianta je logická a vhodná i podle radního Petra Gazdíka nebo ředitele Nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka.

„Pro provoz nemocnice je to rozhodně lepší, protože stavba mimo areál nás v ničem neomezí,“ naznačil Maráček.

Stavba by v ideálním případě mohla začít za dva roky a rozpočet by neměl přesáhnout šest miliard korun.

Jednání o pozemcích v Malenovicích jsou ale teprve na začátku. Dopis se sdělením, že má Zlínský kraj zájem parcely koupit, dostali někteří majitelé teprve v pondělí. Příští týden se s nimi zástupci kraje setkají poprvé.

I proto zůstává stále druhou variantou současný areál nemocnice, ve kterém schází především moderní interní pavilon. Právě v souvislosti s dlouho plánovanou stavbou interny se o nové nemocnici začalo mluvit poprvé.

Oslovená odborná firma posuzovala starý projekt a upozornila, že areál zlínské nemocnice je prostorově velmi omezený a lepší by bylo postavit celou nemocnici tzv. na zelené louce.

Jen pozemky mají stát 100 milionů korun

Jestli to bude v Malenovicích, zatím není jisté. Pětihektarová plocha, o kterou má kraj zájem, je rozdělená mezi padesát vlastníků a slouží k zemědělským účelům. Na ceně a podmínkách prodeje se kraj bude muset domluvit se všemi majiteli, mezi nimiž jsou fyzické osoby, firmy, město Zlín i stát.

„Nevím, jestli to bude tak jednoduché. Pozemky jsme dali do dlouhodobého pronájmu,“ upozornil například farář Miroslav Strnad z farnosti v Malenovicích, která vlastní část pozemku. V jejich případě musí prodej navíc schválit olomoucké arcibiskupství.

Pozemky určené územním plánem pro smíšenou výstavbu a komerční využití navíc leží v lukrativní části Malenovic. Ceny se tady podle hejtmana pohybují kolem dvou tisíc korun za metr čtvereční. Jen za pozemek by tak kraj zaplatil 100 milionů korun.

„Nemám o tom žádné informace kromě tiskové zprávy kraje, takže se k tomu nebudu nijak vyjadřovat,“ konstatoval za město primátor Miroslav Adámek, který je současně krajským zastupitelem.

Monoblok z ciziny

Jak konkrétně bude nová nemocnice vypadat, v tuto chvíli není jasné. Hejtmanství se chce každopádně inspirovat nejmodernějšími stavbami v zahraničí, protože v České republice nic takového zatím nestojí.

„Brzy se pojedeme na jednu novou nemocnici podívat do Holandska. Víme, co chceme, a hledáme ten nejosvědčenější model, který má vychytané veškeré mouchy,“ vysvětlil Čunek.

Areál by měl mít podobu monobloku, tedy jedné velké propojené budovy. To by mělo přinést pozitivní změnu pro personál i pacienty. V podobných objektech bývá uprostřed vždy urgentní příjem. Odtud se pacienti dostávají dál.

Pod jednou střechou mají lékaři k dispozici diagnostiku, operační sály, laboratoře, výzkumná pracoviště i lůžková oddělení. Výhodou je, že pacienti i personál se v takové nemocnici pohybují v budově. Šetří se také prostor a energie.

Stavbu nové nemocnice musejí schválit krajští zastupitelé. Pokud se na Malenovicích shodnou, přesune se na toto místo prakticky celá nemocnice.

„Akutní část a lůžková oddělení v každém případě. Nemělo by smysl ani logiku, aby byla péče rozdělená,“ potvrdil Maráček.

I tak bude nemocnice v současném areálu pokračovat v naplánovaných opravách včetně modernizace urgentního příjmu nebo stavby nových parkovacích míst.