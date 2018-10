Kde vezme šest miliard na novou zlínskou nemocnici, Čunek zatím neřekne

Nápad hejtmana Jiřího Čunka postavit nemocnici v Malenovicích i po několika týdnech vyvolává řadu otázek. Možná proto, že informací je stále málo. Ani zdravotní výbor Zlínského kraje nemá žádnou ekonomickou analýzu výstavby nebo provozu.

Jisté je, že žádný kraj v Česku novou nemocnici za poslední desítky let nepostavil, a Zlínský kraj se tak dostává do situace, se kterou nikdo nemá zkušenosti.

„Investice bude rozprostřená zhruba na dvě volební období a diskuse o ní musí být široká a musí mít velkou podporu. Nebylo by dobré, abychom teď něco začali a nové vedení to zastavilo,“ upozornil náměstek pro ekonomiku Jiří Sukop.

Kdo za tím stojí?

Některé hlasy tvrdí, že Zlínský kraj už má domluveného stavebníka, který se do monobloku v Malenovicích pustí. Vzhledem k tomu, že investice by se měla vyšplhat na pět až šest miliard korun, dá se očekávat, že o zakázku bude skutečně velký zájem. Mít dohodnutý obchod ve chvíli, kdy kraj nevlastní pozemky, nemá žádný projekt ani souhlas zastupitelstva, je ale spíše spekulace.

Přestože hodnotitel různých variant vybral jako vhodné místo i současný areál, kraj více prosazuje první možnost. Proč?

„Jsme v situaci, kdy nemáme zbytí. V areálu by bylo dvanáct let staveniště a stálo by to stejné peníze,“ oznámil Čunek.

Faktem je, že Baťova nemocnice má vymezený prostor. Cokoliv, co chce postavit, musí udělat tak, že něco zbourá. Když zbourá prádelnu a začne místo ní stavět centrální pavilon, bude to znamenat několikaleté narušení provozu pro několik oddělení.

Jestli jsou Malenovice skutečně vhodnější, řekne prověřovací studie za dva miliony korun. Hotová má být za pět měsíců.

Kde na to kraj vezme?

Scénářů má Zlínský kraj údajně několik, ale zveřejnit je nechce. Jestli požádá o dotaci Evropskou unii nebo stát, je otázka. Hejtman ale ujišťuje, že kdyby nevěděl, kde peníze vezme, tak by nic neplánoval.

„Už letos vytvoříme v krajském rozpočtu několikasetmilionovou rezervu. Celkové finance dáme dohromady i bez další pomoci. V časovém rozložení celé akce si s tím umíme poradit,“ prohlásil Čunek.

Pět až šest miliard korun je minimálně pětkrát víc, než stála rekonstrukce 14. a 15. budovy baťovského areálu, která je zatím největší krajskou investicí. Podstatnou část přitom zaplatila Evropská unie.

Finanční scénář se nedá „opsat“ ani od současných nových nemocnic, které vznikají v okolních státech, protože je staví většinou soukromí investoři. I v Praze plánuje menší nemocnici soukromý Agel.

Poradní skupina, která kvůli nemocnici vznikla, už několik měsíců objíždí zařízení po celé Evropě, například na Slovensku nebo v Holandsku. U sousedů staví finanční skupina Penta, která otevřela nové zařízení v Michalovcích za zhruba miliardu korun. Osmdesát procent vlastní sama, zbytek je Košického kraje. Za téměř pět miliard začne stavět novou nemocnici také v Bratislavě.

„Naše nemocnice bude stoprocentně vlastněná krajem. Nepočítáme s tím, že by do toho vstoupil jakýkoliv kapitál, který by toto vlastnictví ohrozil,“ ubezpečil hejtman.

Jak to bude vypadat?

Předběžné plány mluví o pětipatrovém monobloku s podzemními garážemi. Kolem něj má být silnice, dětské hřiště, park, školka pro zaměstnance. Ze strany od obchodního centra je v plánu heliport.

Do budovy by se měla přestěhovat akutní část nemocnice, tedy téměř všechna oddělení. Na místě by zůstala rehabilitace a LDN. Kapacita akutních lůžek má být stejná jako dnes. Tedy téměř 800.

Nová nemocnice v Michalovcích má 300 lůžek a osm operačních sálů, většina pokojů je jednolůžkových, v celé budově je podlahové topení. V Bratislavě je kapacita naplánovaná o sto lůžek vyšší a sálů je téměř dvakrát tolik.

Co bude se současným areálem?

Poslední otázka je možná podstatná už na začátku. Třeba proto, že část pozemků v Malenovicích vlastní město Zlín. Když je prodá kraji, vlastních lokalit pro rozvoj už moc mít nebude.

Jednou z možností proto je získat za pozemky v Malenovicích část půdy v nemocnici. Proto Čunek upozornil, že na využití areálu bude s městem úzce spolupracovat.

Kraj počítá s tím, že v areálu by mohly být byty nebo sociální služby pro seniory. Tím, kdo je bude případně prodávat, je ale vlastník, tedy nemocnice.