Zlínský kraj jednal s majiteli pozemků pro nemocnici, chtějí je prodat

„Jsme velmi příjemně překvapení, protože zatím všichni jsou pro. A to za podmínek, které jsme jim navrhli,“ uvedl hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své kompetenci.

Zlínský kraj má zájem o zhruba pět hektarů mezi sídlištěm v Malenovicích a nedalekým obchodním centrem. Pozemky ale vlastní dohromady zhruba 50 fyzických osob či firem, mimo jiné jsou mezi nimi i město Zlín, farnost v Malenovicích nebo státní instituce.

Se všemi se kraj bude muset dohodnout. Tržní cena, která je v tomto místě za takový pozemek obvyklá, se pohybuje mezi 1 500 až 2 000 korunami za metr čtvereční.

Daná lokalita je podle Čunka jednou ze dvou variant, které se pro požadavky kraje hodí nejlépe.

Podle expertů je kromě toho možné postavit nový centrální pavilon, jehož součástí by byla i nová interna, také v areálu současné nemocnice. Projekt, který je už několik let k dispozici a pomohl by řešit dlouhodobě chátrající budovu interny, je ale podle mínění vedení kraje zastaralý.

Druhou možností je stavba nemocnice „na zelené louce“, která by se vešla do jednoho velkého monobloku. V něm by pacienti a lékaři našli všechny akutní oddělení pod jednou střechou. Předpokládá se, že tato investice by si vyžádala 5 až 6 miliard korun.

Jednání s majiteli pozemků v Malenovicích by měla trvat ještě několik týdnů.