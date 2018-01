Citlivý archiv má zlínská nemocnice v budově rodiny lihového bosse Březiny

Nájemní smlouvu na část budovy číslo 65 v baťovském areálu, kterou Březina starší ve Zlíně vlastní, uzavřelo minulé vedení nemocnice s ředitelem Pavlem Calábkem v roce 2015.

V této budově měl dříve Radek Březina trezor, v němž byl plně funkční samopal, brokovnice, pistole ráže 9 mm bez výrobního čísla, tlumič hluku výstřelu, 1129 kusů nábojů a 700 gramů výbušniny semtex s pěti červenými a dvanácti bílými rozbuškami.

Když se budova v roce 2008 rekonstruovala, trezor se přesunul do 45. budovy, kde ji v roce 2014 našli policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Za držení arzenálu zbraní si pak Březina vyslechl dvouletý trest (viz též Lihový boss Březina dostal vězení za trezor se zbraněmi a semtexem).



Současný management smlouvu s Vladimírem Březinou prodloužil dodatkem ke smlouvě o dva roky.

„Vím, že je to kontroverzní. Měli jsme několik jiných variant, ale ty byly dražší. Rozhodlo ekonomické hledisko,“ reagoval ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Bezpečnost archiválií je zaručena, ujišťuje vedení nemocnice

Nemocnice si pronajala prostor o rozloze necelých 600 metrů čtverečních, přičemž plnění smlouvy bylo zhruba na dva miliony korun.

„V dodatku jsme podmínky vylepšili - máme větší prostory a nižší nájem, ušetříme asi deset procent,“ podotkl Vladimír Vajdák, který má v nemocnici na starost ekonomické a provozně-obchodní záležitosti.

Ze smluvního vztahu s Březinou také není nadšený. „Vadí mi to, řešili jsme to půl roku, ale vhodnější prostory jsme nenašli,“ řekl.

Podmínkou pro nemocniční archiv je, že k němu nikdo jiný nesmí mít přístup, protože obsahuje citlivé osobní údaje. To bude podle managementu špitálu v Březinově budově zajištěno. A naopak by to podle Vajdáka zajištěno nebylo u profesionální firmy, která se zabývá archivováním písemností.

Radek Březina si odpykává třináctiletý trest

Rodina Březinova vlastní mnoho nemovitostí po celé republice. Majetek nabyla z velké části nelegální cestou při obrovských podvodech s lihem, které řídil Radek Březina.

Ten si odpykává třináctiletý trest za mřížemi. Šest roků si odsedí jeho mladší bratr Tomáš, jenž byl jeho pravou rukou. Ještě s dalšími lidmi měli na daních připravit stát o téměř šest miliard korun (viz též Lihový boss Březina snížení trestu nevybojoval, jeho bratrovi soud přidal).

Otec Březina v lihových podvodech přímo nefiguroval, avšak angažoval se podle policie v legalizaci majetku pocházejícího z trestné činnosti. Za to je obžalovaný, u soudu mu hrozí 3 až 8 let vězení (viz též Za legalizaci lihových podvodů čeká soud čtyři lidi včetně Březinova otce).

Zlínská radnice odmítla dát Březinovi staršímu minulý rok dotaci na provoz koupaliště u Hotelu Lázně Kostelec, který spoluvlastní. Za to Březina město žaluje ve Štrasburku, protože ostatní koupaliště ve Zlíně peníze dostala (více zde).

„Přístup města je hrubě nesprávný a vytváří nerovnou hospodářskou soutěž. Poškozuje podnikatelské prostředí,“ zlobil se Vladimír Březina.