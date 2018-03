Hradiště se novou internou stane nemocnicí 21. století, Zlín musí počkat

Sanitka s akutním pacientem přijíždí na jedno místo. Tam si ho přebírá tým chirurgů nebo internistů, z nichž každý má k dispozici vlastní pětipodlažní moderně vybavený a logisticky vyřešený pavilon. V něm jsou ordinace lékařů, pokoje pro pacienty, operační sály i veškerá technika. Mezi budovami vede spojovací krček a případné vyšetření tak pacient absolvuje tzv. suchou nohou.

Přesně tak bude za půl roku fungovat právě dokončovaná interna v Uherském Hradišti, propojená s chirurgickým pavilonem.

A i když bude modernizace areálu ještě pokračovat, už v té chvíli se stane nemocnicí 21. století.

„Veškerá akutní péče bude pod jednou střechou. Je to výborný koncept. Taková je naše vize pro celý kraj, aby pacienti nebyli převážení na vozíku mezi pavilony,“ prohlásil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Kroměříž rekonstruovala před 15 lety

Interní obory jsou totiž základem nemocniční péče. Bez nich nemocnice nemůže fungovat. Populace navíc stárne a kardiology, diabetology nebo geriatry potřebuje čím dál více lidí. I proto je moderní interna nezbytná.

Zlínský kraj na tom není nejhůř. Kroměřížská nemocnice si toto oddělení nechala zrekonstruovat a patnáct let už léčí v nových podmínkách.

Ve Vsetíně novou internu za 190 milionů korun právě staví a hotová má být na konci letních prázdnin (viz též Vsetínská nemocnice bude mít novou internu, stoletá budova jde k zemi).

V Hradišti začne stěhování pacientů do nového v listopadu.

Zlín čeká na čtyřmiliardovou investici

Problém má jen Zlín. Interna postavená v 80. letech už 15 let nevyhovuje stavebně ani provozně. Letos bude mít například nová okna a vzduchotechniku. To ale nestačí. Plány na novou budovu jsou už zastaralé a jen příprava nového projektu zabere zhruba dva roky.

I proto v poslední době hejtman Jiří Čunek, který zodpovídá za zdravotnictví, jezdí pro inspiraci do zahraničí.

„V Česku se centrální pavilony nestaví, nemáme se tady co učit. A také to nechceme uspěchat, protože jde o čtyřmiliardovou investici,“ zdůraznil hejtman.

O tom, jak by mohl pavilon, který by sdružoval všechny akutní obory, vypadat a co by v něm nemělo chybět, mluví třeba s projektanty z Nizozemska i jiných států.

„Systém je tam nastavený tak, aby personál měl všechno blízko a aby to pro pacienta bylo co nejpohodlnější,“ vysvětlil.

V Hradišti budou maximálně dvoulůžkové pokoje

Hradišťský koncept to splňuje. Interní budova za zhruba 350 milionů korun bude spojená nejen s chirurgií, ale i plicním pavilonem a neurologií. V této chvíli má hotový skelet, dělníci osazují okna, dělají vnitřní sádrokartonové příčky nebo rozvody topení a vody.

Oddělení bude ještě modernější než před čtyřmi lety otevřený centrální pavilon s chirurgickými sály.

„Po zkušenostech s provozem ve vedlejší budově se snažíme vychytat nedostatky. Například tady bude závěsné zařízení, které hodně pomůže sestrám s přesunem ležících pacientů,“ upozornil projektový manažer Pavel Lečbych.

Pavilon nabídne 141 lůžek, z toho 20 bude pro dětské oddělení. Další lůžka bude mít dětská jednotka intenzivní péče a také návazná intenzivní péče.

Pokoje budou maximálně dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, internetem i televizí. Lékařské přístroje a vybavení i pro ostatní oddělení pořizuje nemocnice průběžně s pomocí stomilionové dotace.

Podobně moderní prostorybude mít na podzim také nová vsetínská interna. Pětipodlažní budova nabídne větší čekárny pro pacienty v ordinacích, potřebné vyšetřovny, zázemí pro personál i komfortnější lůžkové pokoje.