Nemocnice v Uherském Hradišti má nový park i vstup za 22 milionů

Stavební firma už dokončuje druhou etapu hlavního pavilonu, kam se přestěhuje interna nebo dětské oddělení. Vstupovat se do něj bude stejnými dveřmi jako do současného centrálního pavilonu s chirurgickým oddělením.

„Průchodnost vstupní halou se v té chvíli výrazně zvýší. Dosavadní kapacita by nestačila, proto jsme se rozhodli prostory rozšířit. Chceme tak zajistit především vyšší komfort pacientům i personálu, a to nejen při registraci do ambulancí,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Sládek.

V předsazeném prostoru bude informační pult, moderní sociální zázemí nebo samoobslužný bufet. V létě mohou lidé využít venkovní zahrádku. V nejbližší době se ve vstupní hale objeví i bankomat.

Otevřený už je také nový park, jenž vznikl na ploše 3 000 metrů čtverečních mezi ředitelstvím a centrálním pavilonem.

„Stávající vzrostlé stromy jsme doplnili o dvaadvacet nových dřevin. Výsadbou keřů jsme se pokusili odstínit park od technických budov,“ sdělil provozně–technický náměstek Vladimír Kudr.

V parku je rovněž broukoviště, tedy stará ztrouchnivělá vrba, v jejímž dřevě žije řada druhů hmyzu a brouků.

Mezi stromy a zelení se našlo i nové místo pro bustu lékaře Jana Vignatiho, který byl v roce 1930 vedoucím patologem tehdejší Zemské nemocnice v Uherském Hradišti.

Vignati byl za svou účast v protifašistickém odboji v roce 1940 zatčen a v roce 1942 popraven. V roce 1945 byl in memoriam jmenován univerzitním profesorem.

Jeho busta dlouhá léta stála před bývalou budovou chirurgie.

„Tuto část areálu už moc nevyužíváme, busta tady proto byla trochu pozapomenutá. To si ale osobnost Jana Vignatiho nezaslouží, rozhodli jsme se plastiku zrenovovat a přemístit na důstojnější místo,“ vysvětlil Sládek.