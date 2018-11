V 91 letech řídil muž auto podnapilý, těžce zranil seniora na kole

15:11 , aktualizováno 15:11

Dvaaosmdesátiletý cyklista se těžce zranil poté, co ho ve Zlíně srazilo auto. To podle policie řídil o devět let starší senior, který řídil auto podnapilý. Hrozí mu až čtyřleté vězení.