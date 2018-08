Muž bez přilby nepřežil srážku na cyklostezce, jel zřejmě opilý

Nehoda se stala ve čtvrtek o půl sedmé večer na cyklostezce Bečva, po níž jel jednapadesátiletý muž od Rožnova pod Radhoštěm směrem k obci Zubří.

„Poblíž Cyklorestu U vody přejel přes dřevěný most přes Starozuberský potok, pak ale nezvládl průjezd ostrou levotočivou zatáčkou a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí třiadvacetileté cyklistky,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Muž, který neměl na hlavě přilbu, upadl po střetu na zem, kde zůstal ležet v bezvědomí. S těžkým poraněním hlavy jej vrtulník převezl do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde na následky zranění druhý den zemřel.

Mladá žena utrpěla po střetu drobné zranění, které jí ošetřili v nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Nehody s cyklisty Od začátku roku evidují policisté ve Zlínském kraji podle předběžných statistik celkem 197 dopravních nehod s účastí cyklistů, za stejné období loňského roku se stalo 174 nehod. Při nehodách letos 3 cyklisté zemřeli (loni také 3), 21 cyklistů se zranilo těžce (vloni 26) a 154 lehce (vloni 136). Celkem 56 cyklistů bylo v době dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Co se týká zavinění, tak letos cyklisté zavinili 133 nehod (téměř 70 procent), z toho ve 49 případech byli pod vlivem alkoholu.

„Dechová zkouška u ženy požití alkoholu vyloučila. Zda byl pod vlivem alkoholu cyklista, budeme vědět až z výsledků odběru krve. Z dosavadního šetření ale vyplývá, že cyklista mohl být při jízdě alkoholem ovlivněn,“ poznamenala policejní mluvčí.

Dopravní policisté nehodu na místě zadokumentovali a předali ji k dalšímu prověřování vsetínským kriminalistům.

„Cyklistickou přilbu by měli nosit nejenom děti do 18 let, pro které je přilba ze zákona povinná, ale doporučujeme, aby ji používali i dospělí cyklisté. Dopravní policisté rovněž upozorňují na zákaz požívání alkoholu při jízdě na kole. I cyklista je podle zákona řidič - řidič nemotorového vozidla,“ upozornila Javorková.

Smrtelná nehoda na cyklostezce u Zubří je letošní patnáctou smrtelnou dopravní nehodou ve Zlínském kraji.