Šel bych do toho znovu, říká zachránce řidiče z hořícího auta

Nehoda se stala začátkem června u Hulína. Čtyřiadvacetiletý řidič automobilu značky Volkswagen Passat z neznámých důvodů nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a narazil do betonové stěny železničního viaduktu.

Mladík po aktivaci airbagů upadl do bezvědomí a zůstal připoutaný ve svém voze. Než k havárii dorazil hulínský hrdina, automobil začal hořet (o samotné nehodě jsme psali v článku Řidič narazil do viaduktu a omdlel, z hořícího auta jej vytáhl běžec).

Třiapadesátiletý muž se u nehody ocitl díky své rehabilitaci po operaci ramene.

„Desetikilometrovou trasu okolo této silnice absolvuji dennodenně od propuštění z nemocnice. Když jsem za viaduktem viděl kouř a cítil spáleninu, ihned mi bylo jasné, co se asi mohlo stát,“ vyprávěl muž při přebírání ocenění Gentleman silnic.

Když záhy uviděl v hořícím automobilu zakrváceného řidiče, musel rychle jednat.

„Ihned jsem volal 112. Nejdříve jsem mluvil s hasiči, poté se záchranáři. Ti mi doporučili, abych neotálel a řidiče z auta co nejrychleji vyprostil a odtáhl od automobilu, který mohl kdykoli explodovat,“ popisuje první momenty.

Zásah mu komplikoval zapnutý pás, který nešel odepnout. Naštěstí po chvíli povolil. Během záchranné akce se zraněný řidič probral z bezvědomí a byl ve značném šoku.

„Okamžitě se mě ptal, co se stalo, což jsem sám nevěděl. Vytáhl jsem ho z auta, odtáhl za roh viaduktu a komunikoval s ním až do příjezdu záchranných složek. K nehodě poté dorazil i projíždějící řidič kamionu, který hlídal okolí již těžce hořícího automobilu,“ říká oceněný muž.

Emotivní setkání na místě nehody

S dispečinkem záchranné služby poté hovořil až do příjezdu hasičů a zdravotníků na místo. Celá akce se odehrála během pěti až sedmi minut, pro muže tak šlo o velice intenzivní zážitek. I přes výrazný psychický tlak by ale podobně pomohl znova.

„Šel bych do toho i příště,“ ujišťuje. „I když si nedokážu přestavit, jak by to vypadalo, kdybych k nehodě dorazil o pár minut později. Nedalo mi to a po absolvování výslechu na policii jsem se na místo nehody vrátil. Shodou okolností jsme se zde potkali s řidičem kamionu, který tu byl dopoledne se mnou. Byl to velice emotivní a silný zážitek.“

Mladý řidič, kterého zachránil, mu už od začátku připadl povědomý a ne náhodou.

„Pracuji ve firmě společně s jeho otcem, takže znám i jeho. Po Hulíně se samozřejmě rozkřiklo, kdo byl tím zachráncem. Jeho rodiče mi posléze přišli poděkovat. Na začátku července mě po propuštění z nemocnice přišel navštívit i řidič nabouraného automobilu společně s přítelkyní. Jsem velice rád, že je v pořádku,“ poznamenal muž.

Gentleman silnic je společným projektem policie a České pojišťovny, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali, nebyli k sobě lhostejní a pomohli tímto jednáním snižovat počet obětí dopravních nehod. Hulínský hrdina je už 148. oceněným.