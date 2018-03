Pacienti hledají zubaře marně. Nebereme, hlásí většina ordinací

Doma má dvě malé děti a pro ně i pro sebe shání osmatřicetiletá Marcela Šopíková už přes měsíc zubaře. Ten, k němuž chodila deset let, odešel do důchodu.

„Ptala jsem se po celém městě, ale nikde neberou. Známá mi poradila Přerov, kam se přehlásila s celou svojí rodinou. To je na nás ale daleko,“ popsala Šopíková.

Bydlí v Holešově, kde v posledních měsících zavřeli ordinaci tři stomatologové. Náhradu za sebe ale nemají a pacienti jen s velkými obtížemi hledají lékaře v dosahu několika kilometrů, který by je přijal.

„Bohužel, nepřijímáme. Pracuji při mateřské dovolené a už tak mám v kartotéce skoro tisíc pacientů,“ vysvětlila například stomatoložka Zuzana Nebuchlová.

Většina absolventů odchází do Prahy

Zubaři ale zoufale chybějí i v jiných částech Zlínského kraje. Jen loni se uzavřelo osm ordinací.

Největší nedostatek je na Vsetínsku v okrajových částech, ale třeba také ve Slavičíně nebo zmíněném Holešově. Stomatology se ale nedaří najít a výběrová řízení, která hejtmanství na obsazení míst vyhlašuje, se stále opakují. Zubaře hledají pro okresy Zlín, Vsetín i jednotlivé obce.

„Většina absolventů odchází do Prahy a dosluhující zubní lékaře nemá kdo nahradit,“ poukázala na nepříjemnou situaci mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

S problémem si neumějí poradit obce, kraj, pojišťovna ani ministerstvo zdravotnictví. To sice slibuje milionovou dotaci na otevření ordinace v okrajové části okresu, ale rozdělování zatím nezačalo.

Pojišťovna zase tvrdí, že mapa ambulancí je pokrytá tak, jak požaduje nařízení vlády. To znamená, že ordinace je dostupná do 35 kilometrů. Pokud pacienti lékaře v této vzdálenosti nenajdou, mají se obrátit na pobočku VZP.

Nepomohl ani inzerát na Slovensku

Jednou z možností je také internetový server Stomatologické komory, kde se dají najít kontakty na lékaře, kteří přijímají pacienty. Takové ordinace by měly být například v Kvasicích, Lukově, Chropyni nebo Zlíně.

Nejbližší město je od Holešova vzdálené 15 kilometrů. Informace ale nejsou zrovna aktuální a nemusejí být stoprocentně spolehlivé. Jedna z avizovaných ordinací například přijímala nové pacienty jen do minulého týdne.

V okolí Vsetína je situace ještě náročnější. Pro Ratiboř a Kateřinice hledají zubaře už potřetí a pořád marně. Přitom dvě obce dají dohromady téměř tři tisíce obyvatel a nabízejí i vybavenou ordinaci ve zrekonstruované budově.

„Situace je tristní. Do Zlína máme daleko, lékaři v sousedních obcích nejsou schopní tolik lidí pojmout a potřeba už je akutní,“ oznámila starostka Ratiboře Jiřina Sklenská.

Dlouholetá lékařka odešla na konci roku do důchodu. I ona už během minulého roku hledala nástupce. Obci nepomohl ani inzerát na Slovensku. Nemocní tuto situaci v akutním případě řeší cestou na pohotovost, případně za praktickou lékařkou pro antibiotika.

„Chodí za mnou senioři i rodiče s malými dětmi, ale nemám jim co poradit,“ poukázala starostka.

Města můžou nanejvýš snížit nájem v městských budovách

Slovenský lékař vypomáhal několik let například v Prostřední Bečvě. Ze svého bydliště jezdil jednou dvakrát týdně čtyřicet kilometrů. Malá frekvence ale nestačila a obec začala shánět náhradu.

„Přihlásil se nám lékař z vedlejší obce, který má zatím ordinaci v Hovězí a přestěhuje si ji k nám, protože to má blíž. Jinak by to bylo špatné, zubaři chybí na celém Vsetínsku,“ vysvětlil starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik.

V Holešově je aktuální situace podobná. „Osm z deseti praktických lékařů je v důchodovém věku a týká se to i zubařů,“ prohlásil starosta Rudolf Seifert.

Město ale podle něj nemá moc možností, jak problém odstranit. Kromě sníženého nájmu v případě, že by ordinaci provozoval lékař v městské budově.

Podle statistického úřadu je ve Zlínském kraji 400 zubařů a na jednoho připadá 1458 pacientů. Například v Praze je to polovina, naopak v Ústeckém kraji jde o více než dva tisíce lidí.