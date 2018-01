Zlínští studenti chystají severskou kriminálku, přispěli jim na ni lidé

Děj diváky zavede mezi policisty z hospodářské kriminálky. Mladý poručík Adam Tománek vyšetřuje případ podvodného převedení krachující firmy Cornelia na bílého koně.

Na případu pracuje se svým tchánem. Brzy ale zjistí, že do kauzy je zřejmě zapletena krásná Monika, s níž podvedl svou ženu. Aby jeho nevěra před tchánem „nepraskla“, pustí se do vyšetřování na vlastní pěst.

„Severská kriminálka má svou specifickou chladnost, vyznačuje se postavami, které řeší morální dilemata. V tom jsem se jí chtěl přiblížit,“ vysvětluje režisér a autor scénáře Radim Svoboda, jenž se už podílel například na natáčení seriálu Rapl.

Zlín si studenti vybrali pro jeho genius loci. „Baťovská architektura nám pomůže specifickou atmosféru vytvořit,“ je přesvědčen student pátého ročníku Ateliéru audiovizuální tvorby.

Filmaři plánují natáčet nejen v areálu bývalých Baťových závodů, ale i na jiných místech ve městě a v jeho okolí.

„Zlín chceme představit jako velkoměsto s více možnostmi a chutěmi. Objeví se tam i noční bar nebo obyčejné sídlištní paneláky na Jižních Svazích,“ plánuje Svoboda.

S místem činu pomohli odborníci z GIBS

Zavést diváky do profesního, v tomto případě policejního prostředí má pro scenáristu hodně úskalí.

„Abychom se vyhnuli nesmyslům, podařilo se mi spojit se s experty z Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří mi s řadou věcí poradili,“ připomíná režisér.

„Například mi pomohli s tím, abych co nejvěrněji zobrazil místo činu,“ naznačil Svoboda.

Do hlavní role mladého poručíka obsadil herce brněnského Divadla Husa na provázku Dominika Telekyho, jeho tchána ztvární Jan Grygar známý jako strážmistr Jaroš z Četnických humoresek a v roli vyšetřovatele se objeví zlínský herec Zdeněk Julina.

Úspěšná sbírka vrcholí

Studenti film připravují ve stopáži 25 minut s rozpočtem zhruba milion korun.

„Sehnat peníze je vůbec to nejtěžší. Spustili jsme i kampaň na Hithitu, kam mohou zájemci přispívat a my jim za to nabízíme drobnosti jako lístky na premiéru nebo rekvizity z filmu,“ uvedla produkční Anna Jelínková.

Sbírka končí o víkendu a na požadovaných 89 tisíc korun už se tvůrcům lidé složili. Navíc přibývají další příspěvky.

Vlastní natáčení v ulicích Zlína je naplánováno na únor, do začátku května bude hotová postprodukce a na 23. května bude ve zlínském multikině Golden Apple Cinema premiéra.

Mladí tvůrci poté chtějí svůj autorský film představit na festivalech i v dalších městech.