Stát prodává pozemky pod nádrží, převést na město je nemůže

„Jedná se o sportovně-relaxační prostor využívaný občany města, vymezený příslušným územním plánem, a o vodní dílo. Považujeme za nežádoucí riziko vydání takových pozemků do rukou soukromé osoby,“ stojí v petici, jejímž autorem je Roman Lauterkranc.

Obává se, že budoucí majitel nemusí být schopný se o lokalitu, které tamější říkají „Žaba“, postarat. Nádrž je přitom náhradním zdrojem užitkové vody pro místní zemědělské družstvo, využívají ji také hasiči a má hydrologickou funkci.

„Město Fryšták by mělo podat Státnímu pozemkovému úřadu žádost o bezúplatný převod, nebo jiným účinným způsobem zajistit řádnou péči o tento majetek,“ uvádí petice.

Radnice dosud má pozemky v pronájmu a může je využívat. „Pokud se objeví možnost, že bychom je mohli získat do svého vlastnictví, budeme se tím zabývat. Z hlediska města je to důležitý pozemek. Ale těžko říct, jaká by byla cena,“ řekl místostarosta Libor Sovadina.

Pozemky mohou lidé získat v rámci restitucí

Město se zástupci SPÚ několikrát jednalo, jenže narazilo. Má ale dost omezené možnosti. Pozemky jsou totiž podle územního plánu města zahrnuty v plochách určených pro tělovýchovu a sport.

„To však bohužel není dle platného zákona důvodem k nárokovému převodu do majetku města ani k vyloučení tohoto majetku z převodu jiného typu,“ konstatovala Monika Machtová z oddělení komunikace a marketingu SPÚ.

Krajský pozemkový úřad je proto zařadil do veřejné nabídky pro „oprávněné osoby“, získat je mohou lidé v rámci restitucí.

„Vypořádání restitučních nároků je v současné době jednou z priorit Státního pozemkového úřadu,“ vysvětlila Machtová.

Reálně se tak může stát, že někdo na zprostředkovatelském trhu vykoupí restituční nároky od jejich majitelů a Horní Ves se stane jeho majetkem.

„Nevnucujeme městu, že musí pozemky koupit, ale chceme zajistit péči o toto vodní dílo do budoucna. Stačí zachovat současný status quo. Pokud ale lokalitu získá soukromá osoba, která nebude vázána principy samosprávy, nemusí to zvládnout,“ obává se Lauterkranc.

Oblíbený festival už se od nádrže přestěhoval

Problém je navíc i v tom, že pozemky u Horní Vsi nejsou součástí Seznamu majetku určeného k privatizaci podle zákona z roku 1991. Podle Lauterkrance by ale na něj mohl být začleněn dodatečně a na základě odborné argumentace.

„Byl by to běh na dlouhou trať, odhaduji dva až tři roky, ale to nevadí. Jedná se o vodní dílo, péče o něj zasluhuje odpovědný přístup. A takový přístup může garantovat v budoucnosti jen instituce místní samosprávy – město Fryšták,“ argumentuje.

Šance, že radnice pozemky dostane zdarma, je tak v podstatě jen jedna. „V případě, kdy nebude v rámci veřejné nabídky pro oprávněné osoby podána žádná žádost, jeví se jako možnost získání tohoto majetku městem Fryšták pouze nenároková směna nemovitostí,“ popsala Machtová.

Státní pozemkový úřad loni vydal zamítavé stanovisko týkající se organizace kulturních akcí na pozemcích u nádrže. Dotklo se to oblíbeného Fair Play festivalu, který razil myšlenku nabízet sportovní a zábavní aktivity bez alkoholu či drog a který navštěvovalo přes tisíc lidí.

Pozemek je totiž podle SPÚ pronajat městu pouze k zemědělským účelům, ne k pořádání akcí. Část obyvatel Fryštáku si navíc stěžovala na hluk a nepořádek. Festival se tak přesunul do nedaleké Všeminy, letos je na programu 23. června.