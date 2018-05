Muž neměl na vlak a navíc dostal výpověď. Tak položil na koleje kamení

Smolný den měl nedávno třicetiletý muž, který z Kroměříže dojíždí do práce do Zborovic. Když neměl dost peněz na jízdenku, strojvedoucí ho vyhodil z vlaku. A když pak šel do práce po svých, šéf mu zavolal, že má výpověď. Rozezlený muž pak v rozčilení naskládal kamení na koleje poblíž přejezdu u obce Olšina.