Lihové podvody ve firmě Morávia-Chem musí žalobce dořešit, rozhodl soud

Sedmačtyřicetiletý Radovan Dalajka přišel ve čtvrtek k soudu ve Zlíně a neměl z toho žádnou radost. Ve stejné kauze lihových podvodů odtud před zhruba sedmi lety odešel bez viny, teď mu však hrozí až 10 let vězení. Důvod?

V letech 2000 až 2002 řídil hrobickou firmu Morávia-Chem, kterou skrytě ovládal odsouzený šéf lihové mafie Radek Březina. A pod Dalajkovým vedením se v ní mělo jen fiktivně zdenaturovat asi 700 tisíc litrů lihu, který místo do nemrznoucích směsí do ostřikovačů směřoval do utajených skladů či do pololegálních výroben tvrdého alkoholu. Tím by stát mohl přijít o skoro 160 milionů korun.

„Pan Dalajka působil ve společnosti v období, za které byl stíhán i Radek Březina. Je otázka dokazování, zda se na trestné činnosti podílel. Můj názor je, že nové důkazy jsou natolik zásadní, aby mohlo být rozhodnuto o vině,“ přiblížil žalobce Radim Obst z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

V roce 2010 soudce Dalajku osvobodil, protože nebyly důkazy o tom, kde nezdenaturovaný líh skončil.

„Policie měla vypátrat, jestli se líh používal na výrobu černého alkoholu, který se pak prodával. To je podstata problému. Ale nic takového se neprokázalo,“ prohlásil v roce 2010 soudce Radomír Koudela, který případ opět dostal na stůl.

Nové důkazy díky výpovědi Březinova bratra

Klíčové bylo, že tehdy ještě detektivové nerozkryli mafii Radka Březina, což se stalo až v roce 2012. Březina si už odpykává 13 let vězení za daňové úniky skoro 6 miliard. Jeho mladší bratr Tomáš dostal 6 let a právě on vypovídal natolik obšírně, že soud kvůli novým důkazům povolil obnovu procesu s Dalajkou. Zjednodušeně řečeno proto, že teď už je zřejmé, že se z nelegálního lihu z Morávia-Chemu vyráběl alkohol.

„Byl jsem ředitel a staral jsem se o chod firmy (Morávia-Chem), jestli se tam ale dělo něco takového, tak jsem o tom nevěděl. Pořád mě stíhají, je to 16 let, hlava mi to nebere,“ pronesl hodně rozladěný Dalajka po odchodu ze soudní síně.

Přitom čtvrteční první hlavní líčení v obnoveném řízení pro něho nedopadlo úplně špatně. Soudce Koudela vrátil případ žalobci k došetření, protože z Březinovy kauzy vyplynulo příliš mnoho nových skutečností, než aby se daly vyřešit u soudu.

„Obžaloba bude navrhovat zločinné spolčení, což je jiná kvalifikace než v původní obžalobě. Bude nutno vyslechnout velkou část svědků, kteří ještě nebyli slyšeni. Mohou být stíhány další osoby,“ vyjmenoval Koudela.

Spolu s Dalajkou je opět obžalovaný i Miloš Nováček, jenž měl jako tehdejší obchodní zástupce MoráviaChemu trestnou činnost krýt. U soudu ve čtvrtek nebyl, ale svoji vinu také odmítá.

„Aby líh nechyběl, byly vytvářeny fiktivní doklady, které zakryly to, že nebyl použit k výrobě zimních směsí do ostřikovačů a další autokosmetiky. Pan Nováček se na tom podle našeho názoru podílel,“ uvedl Obst.

Většina obžalovaných odešla před lety bez trestu

Do podfuku byly údajně zapojené ještě další firmy, které si nemrznoucí směs fiktivně nakupovaly. Mimo jiné tehdy v případu figurovali zástupci stavebních společností Zlínstav, Moravostav nebo Stapo Morava. Mezi obžalovanými byl také šéf Finančního ředitelství v Brně Miroslav Čáslavský.

Většina z nich odešla od soudu v roce 2010 bez trestu nebo s podmínkou. O dva roky později rozsudky potvrdil i odvolací Vrchní soud v Olomouci.

Jako další nový důkaz proti Dalajkovi má sloužit „moták“, jenž poslal Radek Březina z vazby a v němž úkoluje své blízké, aby upláceli svědky i policisty či žalobce, kteří pak měli jednat v jeho prospěch. A mezi jmény tam figuruje právě i Dalajka. Březina je za ovlivňování svědků stíhaný v jiné věci, která by se měla brzy dostat také ke zlínskému soudu.

„Důkazy jsou použitelné i v této věci,“ míní Obst, který zřejmě po došetření případu podá opět obžalobu na Dalajku s Nováčkem a možná i další lidi. V případu by měli vypovídat také bratři Březinovi.