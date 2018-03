Adámek chce být senátorem, proti němu ve Zlíně kandidují další tři lékaři

Úlehla neprošel u Pirátů Někdejší poslanec a zlínský primátor za ODS Tomáš Úlehla se pokusil o návrat do politiky. Chtěl se stát kandidátem do doplňujících senátních voleb na Zlínsku za Piráty. Nedostal ale důvěru. Piráti vybírali kandidáty neobvykle: inzerátem na svém webu, kam se mohl přihlásit každý. „Po déle než čtyřletém politickém odpočinku jsem se rozhodl nabídnout své mnohaleté zkušenosti,“ napsal na fórum Pirátů Úlehla. Načež vypočítal, kde všude a v jakých funkcích působil. A vzápětí zmínil, proč se rozhodl usilovat o kandidaturu. „V průběhu posledních čtyř let jsem byl docela často dotazován kamarády i občany při náhodných diskusích, zdali se nehodlám ještě někdy vrátit do politiky,“ uvedl Úlehla, který celý středeční den nebyl k zastižení na svém mobilním telefonu a nereagoval ani na SMS. „Moje rozhodnutí oslovit Vaši stranu nakonec zvítězilo především z důvodu mé středopravicové orientace,“ svěřil se Pirátům Úlehla, který naposledy aktivně působil v ODS. Ze strany byl vyloučený v roce 2013 poté, co před hlasováním o důvěře vládě opustil ještě s dalšími dvěma poslanci Sněmovnu, čímž koalice přišla o většinu 101 hlasů a prakticky zanikla. Úlehla začal svoji politickou dráhu v Občanském fóru, odkud přešel do Strany zelených, pak do ODS. Za tuto stranu byl 4 roky primátorem Zlína a 7 let poslancem. O návrat do politiky se pokusil hned v parlamentních volbách v roce 2013, když kandidoval jako krajský lídr hnutí Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové, ale neuspěl. Od Pirátů dostal Úlehla nakonec 4 hlasy z 26, které o volbě kandidáta rozhodovaly. „Nebyl to můj kandidát. Proti němu bylo to, že působil ve více stranách, navíc kolem něho je několik nevyřešených věcí z dob jeho působení na magistrátu, například problematika zlínských vodáren,“ zmínil krajský předseda Pirátů Marek Houser. Právě za Úlehlova primátorování převzal Vodovody a kanalizace Zlín bez výběrového řízení koncern Veolia. Soudy dodnes řeší, zda to bylo v pořádku a koncern může vodárny provozovat. Piráti nakonec za svého kandidáta zvolili novináře Aleše Fuksu, který dosud v žádné straně nebyl.