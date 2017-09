Ministr chce vystřílet prasata do zimy, myslivci zatím netrefili ani jedno

„Vliv na dosud neúspěšný lov mělo deštivé počasí,“ uvedl pro ČTK Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy.

Ministr zemědělství Marian Jurečka přitom na dnešní tiskové konferenci uvedl, že chce zlikvidovat celou populaci divokých prasat v ohnisku afrického moru na Zlínsku do příchodu zimy.

„Prasata mají tendenci s příchodem zimy migrovat. Předtím, než k tomu dojde, chceme tuto populaci odlovit,“ uvedl Jurečka.

Odstřel divokých prasat zajišťují proškolení lovci z mysliveckých sdružení a honebních společenství. V každé honitbě mohou v průběhu 24 hodin lovit pouze tři lidé, myslivečtí hospodáři musejí lov koordinovat se svými kolegy ze sousedních honiteb.

Mezi jednotlivými lovy je třeba dodržovat minimálně jednodenní přestávku, aby se populace divočáků zklidnila. „Nemám zprávy o tom, že už by se nějaké prase podařilo odstřelit,“ uvedl dnes předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík.

Ulovení divočáci skončí v kafilerii

Členové Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková, jehož honitba částečně spadá do červené zóny, odstřel ještě nespustili. „Zítra (ve středu) máme schůzku všech našich proškolených členů. S odlovem začneme pravděpodobně ve čtvrtek nebo v pátek,“ řekl předseda spolku a starosta Lukova Jiří Jangot.

Za každé ulovené divoké prase v takzvané červené zóně myslivcům náleží zástřelné 4000 korun. V ohnisku nákazy mohou lovit pouze dospělé kusy.

Všichni ulovení divočáci budou vyšetřeni na africký mor prasat a poté skončí v kafilerii. Myslivci začnou v nejbližších týdnech prasata odchytávat i do klecí. V oblasti zůstává asi 115 hektarů nesklizených zemědělských plodin, ve kterých je lov nadále zakázán.

Zákaz vstupu lidé respektují. Aspoň v Lukově

Do lesů, polí a na polní cesty v ohnisku nákazy platí zákaz vstupu. Na jeho dodržování mají od pondělí dohlížet členové myslivecké stráže. Vyplývá to z dalšího mimořádného opatření vydaného veterináři.

Na každých započatých 500 hektarů v honitbě připadá ze zákona jeden člověk oprávněný vykonávat mysliveckou stráž. „V prostoru obce s rozšířenou působností Zlín, který zahrnuje osm honiteb, je dvacet členů myslivecké stráže,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Velká část těchto lidí však chodí přes den do zaměstnání, myslivosti se věnují ve svém volném čase. „Do honitby chodí a kontrolují, jestli se v ní někdo pohybuje, nebo ne,“ řekl Jangot. Nepřetržitý dohled však podle něj není možný. „U nás naštěstí lidé zákaz vstupu respektují,“ doplnil.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud veterináři nemoc prokázali téměř u stovky uhynulých divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná, v případě rozšíření do chovu prasat by to ale znamenalo jejich vybíjení.