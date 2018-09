Migranti mysleli, že jsou ve Francii. Kamion je dovezl na českou celnici

14:49 , aktualizováno 14:49

Nelegální lidský náklad přivezl v úterý kamion do prostoru celního úřadu ve Valašském Meziříčí. Překvapení to bylo pro všechny zúčastněné. Řidič netušil, co veze, a migranti se zase domnívali, že dorazili do Francie.