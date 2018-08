Zlínská MHD by se mohla dostat do nemocnice i na ulici Zarámí

16:52 , aktualizováno 16:52

Ve Zlíně vzniká plán na vytvoření nových linek či zastávek městské hromadné dopravy. Vozy by mohly nově zajíždět do areálu krajské nemocnice nebo na ulici Zarámí v centru města, lépe obsloužené by mohly být také části Prštné, Kostelec, Štípa a zoologická zahrada.