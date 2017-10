Mohlo zemřít přes 150 tisíc lidí, vrací se žalobce k metanolové aféře

Metanolová kauza nemá co do tragických dopadů i rozsahu obdoby. Před pěti lety ji řešil coby žalobce Roman Kafka a také díky němu se podařilo pochytat viníky a zabránit ještě horším následkům. „Zhruba dvě třetiny pachatelů byly pravomocně odsouzeny, zbytek zatím nepravomocně,“ řekl Kafka.

Mohlo být ještě více alkoholu s metanolem? Nebo to byl první pokus, který hned dopadl tak tragicky a policie ho odhalila?

Ze statistik v letech před metanolovou kauzou vyplývá, že otrav metanolem bývalo jen několik za rok, mnohdy žádná. Z provedeného dokazování neplyne, že by kromě přibližně deseti tisíc zjištěných otrávených litrů původní směsi bylo vyrobeno další množství, které by se dostalo do oběhu.

Existovala nějaká šance na záchranu životů, když se otrávený alkohol dostal do obchodů, nebo už bylo pozdě? A co mohla udělat policie?

Jak bylo zjištěno, otrávená směs by dokázala zabít více než 150 tisíc osob. Počet usmrcených osob v řádech desítek tedy svědčí o tom, že systém ochrany obyvatelstva, v němž figurují například hasiči, celní správa a orgány činné v trestním řízení, zafungoval. A jen obtížně za dané situace mohl být počet obětí menší. Jsem přesvědčený, že varování obyvatel, i za pomoci médií a orgánů samosprávy, bylo dostačující a zabránilo daleko většímu počtu obětí. Pomohla i zodpovědnost samotných obyvatel, nařízená prohibice, kontrola výroby alkoholu a spolupráce obchodníků s orgány státní kontroly.

Kolik otráveného alkoholu se ještě nepodařilo dohledat? A může se stát, že je někde uskladněný a mohl by se dostat do oběhu?

Z původní vyrobené směsi se nepodařilo dohledat asi dva tisíce litrů, které však měli distributoři zničit, především pak vylít. Pět let po této kauze lze říci, že se v oběhu žádný další alkohol z této směsi neobjevil a je velmi málo pravděpodobné, že by se to ještě stalo.

Metanolová aféra Vypukla na začátku září 2012 a její první obětí byl muž z Moravskoslezského kraje, u něhož pitva prokázala, že za jeho smrtí stál pančovaný alkohol. Následovaly další úmrtí hlavně na severu Moravy, ale také na Zlínsku. Do 12. září zabil metylalkohol 18 lidí. Tento den zřídila vláda krizový štáb a tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil zákaz rozlévání a prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. Za dva dny přišla úplná prohibice, která se týkala lihovin s obsahem nad 20 procent alkoholu. O týden později přibyl na žádost Evropské komise zákaz vyvážení alkoholických nápojů do zahraničí. Současně se rozjelo policejní pátrání. Zdroj toxického metanolu odhalili policisté 24. září v opavské firmě, kde zajistili 10 tisíc litrů lihu, který byl z poloviny naředěný metanolem. Namíchali ho Rudolf Fian a Tomáš Křepela. Oba byli jako výrobci smrtící směsi obviněni z obecného ohrožení a později odsouzeni k doživotí. Zatčen byl později i Jiří Vacula ze Zlínska, který otrávený líh distribuoval a dostal 15 let vězení. Prohibice byla zrušena 28. září. Do poloviny listopadu policie pozatýkala přes 60 lidí, většina z nich už je odsouzená. Smutnou tečkou za metanolovou kauzou se stal 28. únor 2014, kdy zemřel na otravu alkoholem muž v Novém Městě na Moravě. Celkem zemřelo 50 lidí.

Vybavujete si ještě první či emotivnější reakce dvou hlavních odsouzených Rudolfa Fiana s Tomášem Křepelou? Jaký byl jejich přístup – litovali toho, nebo byli cyničtí?

U Křepely jsem žádné emoce v pozitivním ani negativním slova smyslu neviděl. U Fiana byla zpočátku zřejmá lítost, upřímně litoval jejich jednání a měl obavy z ještě většího počtu obětí. Později, a proč tomu tak bylo, ví jen on, otočil. Jakékoliv emoce pak přestal projevovat.

Řekli, proč vlastně metanol do lihu přimíchali?

Šlo jednoznačně o zištný motiv, snahu zkusit novou technologii. A to ve spojení s nedomyšlením či těžkým podceněním možných následků, když předali tuto prudce jedovatou směs obchodníkovi s potravinářským lihem, zdůrazňuji s potravinářským lihem, tedy určeným na přímou spotřebu zákazníkům.

Jsou už všichni viníci potrestaní?

Nemám pochopitelně přehled o celé republice, nicméně z informací, které mám, plyne, že asi dvě třetiny byly pravomocně odsouzeny, zbytek zatím nepravomocně. Soudy v těchto případech řešily kromě doplnění dokazování zejména úmyslné či nedbalostní zavinění obžalovaných.

Co říkáte na to, že jeden z odsouzených prodejců Martin Cekota, který vlastnil večerku na zlínském sídlišti Jižní Svahy, uprchl a skrývá se?

V trestním řízení se občas stane, že některá osoba dobrovolně nenastoupí do výkonu trestu, což je ovšem další trestná činnost. Dříve nebo později je dodán do výkonu trestu prakticky každý.

Jak mimořádné bylo, že pro některé odsouzené si ve Zlíně přišla policie do soudní síně hned po vyhlášení rozsudku?

Mimořádné to nebylo v tom smyslu, že by to bylo na hraně zákona či mimo něj. Soud uložil velmi vysoké tresty a dospěl k závěru, že u některých obžalovaných jsou dány vazební důvody, tak se rozhodl konat. Podle mého názoru jednal zcela v pořádku.

Jaká měla tato kauza dopad na vás osobně s ohledem na to, že byla velmi exponovaná a mimořádně tragická?

Snažil jsem se tuto věc se svými kolegy zpracovávat jako každou jinou větší kauzu. Samozřejmě s těmi specifiky, která přinášel mimořádný zájem veřejnosti, odborné i té široké, včetně médií. Osobně jsem se musel také vyrovnat s jistou ztrátou soukromí, ale nebylo to nic, na co by neměl být veřejný žalobce připraven.

Platí, že bez metanolové kauzy by nebyla odhalená lihová mafie Radka Březiny, která stát při podvodech s lihem připravila o více než pět miliard korun?

Nemohu se vyjadřovat podrobněji k takzvané lihové kauze a už vůbec ne ke konkrétním osobám a jejich rolím, a to zejména proto, že jsem se na ní podílel jen částečně. Například při zadržení hlavních pachatelů a v části týkající se obžalovaného Pavla Čanigy, který vedl Likérku Drak. Jsem optimista a věřím, že by tato rozsáhlá daňová kauza byla objasněna i bez metanolové aféry, která si vyžádala tolik obětí. Nicméně je zřejmé, že atmosféra paniky a strachu mezi podezřelými přispěla k rozpadu lihového impéria a objasnění podstatné části této hospodářské trestné činnosti.

Jak je možné, že podvody s lihem v tak velkém rozsahu mohly mnoho let fungovat? A neexistuje souvislost s metanolovou kauzou třeba i v tom, že metyl byl do lihu přimíchaný schválně, aby byl Březina odhalený, jak se o tom někdy spekuluje?

Tuto konspirační teorii jsem sice také slyšel, ale osobně jí nevěřím a nejsou pro ni ani žádné objektivní důkazy. Riskovat životy mnoha tisíc lidí, a to tragédií zcela neurčitého rozsahu, kvůli konkurenci na černém trhu s alkoholem, je jen obtížně představitelné. A proč to tak dlouho fungovalo? Shrnul bych to slovy – poptávka na trhu, konspirace, téměř neomezené možnosti organizátorů této trestné činnosti a nedůsledná kontrola.

Máte představu o tom, jak moc se změnil černý trh s alkoholem?

Nelegálních výrobců bezpochyby může být hodně, je však zřejmé, že v drtivé většině se jedná o jednotlivce a spíše malé objemy výroby a případné distribuce. Aktuálně mi není znám žádný přibližně stejný velký hráč na trhu s černým alkoholem, jací zde byli v roce 2012.