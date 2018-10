Na Zlínsku se objevil medvěd, zřejmě tulák, který strhl ovce na Valašsku

Zvíře se spokojilo s tím, co našlo v mysliveckém krmelišti, touto dobou tam standardně bývají jablka a kukuřice. „Objevila se fotka z fotopasti, ale z místa, které je pronajaté jako soukromá honitba. My tam nehospodaříme,“ upřesnil předseda mysliveckého sdružení Kašava – Držková Alois Holík.

Informace o tom, že by zvíře způsobilo nějaké škody na hospodářských zvířatech, jako se to stalo na Vsetíně, nemá. „Ovcí se tady kolem pase spousta, ale nevím, že by šel až k nim,“ dodal.

Odborníci už dřív označili útok na ovce za ojedinělý a náhodný čin. V tuto dobu medvěda víc láká přezrálé ovoce a úly s medem, protože před zimou hledá zdroje cukru.

Protože zvíře dokáže urazit poměrně velké vzdálenosti, nedá se odhadnout, kde se pohybuje právě nyní. Obecně platí, že by lidé při pohybu v lese měli být obezřetní, především pokud tam jsou brzy ráno nebo před soumrakem. A měli by o sobě dát vědět.