Zatoulaný medvěd se vrátil na Valašsko, na kraji Vsetína zranil berana

Bookmakeři: Medvěd zřejmě ulehne k zimnímu spánku Medvěd potulující se po Zlínském kraji podle bookmakerů s největší pravděpodobností ulehne k zimnímu spánku (3:1). Druhou nejpravděpodobnější variantou je odchyt do pasti (5:1), uspání narkotizační střelou má kurz 6:1. Variantu, že by byl medvěd odstřelen, bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna vůbec nepřipouštějí. Ostatní sázkové kanceláře na tuto událost kurzy nevypsaly. Pokud by byl medvěd odchycen, případně uspán, podle bookmakerů je velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo do konce října (25:1 až 35:1). Největší šanci na odchyt do pasti mají podle nich ochranáři v týdnu od 12. do 18. listopadu (5:1), uspání je nejpravděpodobnější v posledním listopadové dekádě (6:1). A kdo se případně o medvěda postará? Favoritem bookmakerů je zoo v Hluboké nad Vltavou (2,5:1), následují Tábor (3:1) a zoo mimo Českou republiku (7:1). Pobyt v zoo v Brně, Dvoře Králové (shodně 15:1), Praze, Zlíně nebo Olomouci (20:1) není příliš pravděpodobný. Kurz 20:1 je vypsán rovněž na to, že by byl medvěd puštěn do volné přírody. Vysokými kurzy ohodnotili bookmakeři rovněž pravděpodobnost, že by bylo zvíře umístěno do medvědince u některé z kulturních památek, například v Českém Krumlově (30:1) nebo na Točníku (35:1). Generální ředitel Fortuny David Vaněk uvedl, že tomu kdo poskytne medvědovi trvalý a humánní domov přispěje společnost částkou 100 tisíc korun.