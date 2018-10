Medvěd tulák se drží v blízkosti Vsetína, našel tam ideální prostor

„Pokud je to možné a mají chovatelé kam zvířata na noc schovat, mohlo by to být řešení, aby si odvykl do těch míst chodit,“ uvedl odborník na medvědy z Hnutí Duha Michal Bojda.

V podstatě totiž medvěd našel ideální lokalitu. Krajina je v těch místech pestrá, střídají se tady lesy, pastviny a louky s ovocnými stromy. A kromě ovcí jsou tady i včelí úly, obojí v těsné blízkosti lesa. „To všechno mu velmi vyhovuje,“ dodal Bojda.

Jak se bude zvíře chovat dál, se odhadnout nedá. Z lokality odejde zřejmě jedině v okamžiku, kdy přijde o zdroje potravy. V okolí Jasénky ale hlady netrpí. Opakovaně hodoval i na mysliveckém krmelišti, kde sežral kukuřici.

Odborníci z Chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO) nyní hledají radu u slovenských kolegů, kteří mají s ochranou před medvědy větší zkušenosti.

„Ještě jsme se nesetkali s tím, že by takto opakovaně škodil. U nás medvěd nanejvýš jednou za několik let udělal škodu na včelínech,“ uvedla zooložka CHKO Dana Bartošová.

Možnosti, jak hospodářství před medvědem chránit, existují, jenomže poměrně složité. Dobře mohou fungovat elektrické ohradníky jak u ovcí, tak kolem úlů. Ty se navíc dají vyzdvihnout na vysoké kůly.

„Nic takového se u nás ale zatím neujalo, protože k tomu nebyl důvod,“ poznamenala Bartošová.

V úterý byla ohledat místo poslední návštěvy medvěda, aby potvrdila, že útočil právě on. Lidé, kterým šelma způsobí škodu, totiž mají nárok na odškodnění.

Zvíře, které se v posledních dnech toulá na Vsetínsku, se vůči lidem chová plaše a pravděpodobnost, že by zaútočilo na člověka, je minimální. Přesto policie už dřív varovala, aby byli lidé obezřetní.

Medvěd patří do kategorie zvlášť chráněných živočichů a obecně platí, že největší nebezpečí pro něj představuje doprava a pytláci. Přestože je chráněný a za jeho zastřelení hrozí až vězení, případy, kdy jej někdo zastřelil kvůli trofejní kožešině, se už v minulosti na Valašsku vyskytly.