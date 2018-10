Odstřel nemusí být potřeba, o medvěda se chce postarat záchranná stanice

Ještě v pondělí to vypadalo, že medvěd, který se toulá a škodí v regionu, nemá šanci na přežití. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek totiž oznámil, že podává žádost k povolení jeho odstřelu.

„I kdybychom ho odchytili, nevíme co s ním. Pokud mám informace, žádná zoo v zemi ani okolních státech ho nechce,“ uvedl Čunek (viz též Medvědí tulák chodí až k domům, hejtman Čunek žádá povolení k odstřelu).

Nyní se však objevila informace, že záchranná stanice při zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou je ochotná zvíře přijmout.

„Jsme schopní se o něj starat řádově několik měsíců. Za tu dobu by se však muselo najít trvalé umístění, protože u nás by neměl vhodné podmínky pro dlouhodobý pobyt,“ řekla pro MF DNES zástupkyně zoologa zahrady v Hluboké Jitka Králíčková.

To zásadně mění situaci. „Tuto informaci nemám. Od svých kolegů jsem měl stanovisko, že medvěda žádné zařízení nechce. Samozřejmě, pokud by ho někdo chtěl, rádi mu ho dáme. Určitě by to bylo lepší,“ reagoval na informaci Čunek.

Ředitel zoo: Zastřelit medvěda má být až krajní řešení

Pomoc nabídl i ředitel zoologické zahrady v Táboře. Ta sice šelmu nemůže přijmout, dá ale k dispozici veterináře, který má zkušenosti s narkotizací medvěda. Případně zajistí převoz zvířete do záchranné stanice.

„Uděláme to na vlastní náklady. Zastřelit medvěda by mělo být krajním řešením, které v tomto okamžiku není nutné,“ řekl pro MF DNES ředitel zahrady Evžen Korec.

„Řešením je umístit zvíře v záchranné stanici a hledat místo k trvalému umístění,“ dodal.

V pondělí v sídle kraje jednali starostové obcí na Valašsku, které požádaly o povolení k odchytu a na jejichž území leží odchytová klec. Nakonec se dohodli, že akci začne koordinovat kraj a přebírá za ni odpovědnost. A také, že klec se dočasně zavře.

„Zůstane teď zavřená, dokud nebudeme mít jasnou informaci o tom, které zařízení zvíře přijme,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí úřadu Zlínského kraje Alan Urc.

Právě jeho odbor vyřizuje povolení k odchytu a případně odstřelu medvěda, který patří mezi zvlášť chráněné druhy. Povolení má být vydáno zhruba za šest týdnů.