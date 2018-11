Medvěd se přesunul do hor, pátrá po něm i odborník na uspání střelou

„Zatím jsem viděl příliš málo, abych mohl terén zhodnotit,“ řekl pro iDNES.cz odpoledne Pavlačík, který je expertem na uspání zvířat narkotizační střelou.

V tu chvíli byl ještě společně s dalšími experty v lesích. „Prioritou zůstává nalákat zvíře do odchytové klece. O přímou narkotizaci v terénu se můžu pokusit, ale bude problém ho najít. To by byla spíš náhoda,“ zmínil.

Ačkoliv medvěd během šesti týdnů roztrhal na různých místech zhruba třicet ovcí a útočil i na další hospodářská zvířata, teď se zdá, že se stáhl. Jisté to ale není.

„V sobotu nám chovatelka nahlásila mrtvé ovce. Jenomže je má na chalupě a celý týden tam nebyla, takže nevíme, kdy se to stalo,“ zmínil jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek událost z obce Huslenky.

„Pokud je v okolí takových chovatelů víc, možná medvěd škodí, ale nedozvíme se to,“ dodal.

Že ale zvíře změnilo chování, je patrné. Zatímco dřív se drželo i několik dnů v jedné lokalitě a opakovaně se vracelo na stejná místa, od minulého víkendu je prakticky trvale v pohybu.

Podle odborníků jej vyrušil hluk aut při závodě rally v Semetíně. Medvědi jsou přitom za den schopní urazit i třicet kilometrů.

Tým, který kvůli odchytu medvěda vznikl, má jeho pohyb v posledních dnech zmapovaný. Spolupracuje na tom se členy mysliveckých sdružení, kteří mají k dispozici síť fotopastí.

Případ možná změní zákon Krajský výbor pro životní prostředí usiluje kvůli výskytu medvěda ve Zlínském kraji o změnu zákona. V mimořádných případech by úřady na jeho základě mohly okamžitě nařídit odstřel zvířete, pokud se ukáže, že je nebezpečné pro člověka. Podle předsedy výboru Ivana Mařáka dosud v podobných případech mohou úřady rozhodovat až na základě zdlouhavého vyřizování příslušných výjimek. „Mimořádná situace vyžaduje mimořádné řešení. Pokud odborníci, kteří byli přizvaní ke konzultaci, naznali, že tento medvěd je skutečně nebezpečný, tak abychom nemuseli složitě vyřizovat výjimky zdrojové ochrany, ale aby se mohlo okamžitě zakročit. I třeba tou nejtvrdší formou,“ uvedl Mařák. Vyřizování odpovídajících výjimek nyní trvá i více než měsíc. Výbor hodlá do konce listopadu zpracovat konkrétní návrh na změnu legislativy, pravděpodobně v krizovém zákoně, případě zákoně o ochraně přírody a krajiny. Krajští zastupitelé by se jím následně měli zabývat na svém příštím zasedání 17. prosince.

Šelma se sice pohybuje pořád, ale na poměrně malé ploše. Díky tomu mohli o víkendu přemístit odchytovou klec na nové stanoviště. Vedou k ní kilometry dlouhé pachové stopy z ovčího a jeleního masa.

„Vývržky jsme dali do jutových pytlů, ty se uvázaly na pětimetrový provaz a s tím jsme pak chodili kilometry krajinou směrem ke kleci,“ podotkl Orálek.

Zbytky vyvrženého jelena podle Orálka nesnesitelně páchly, takže vytvořená pachová stopa by pro kolemjdoucího medvěda měla být nepřehlédnutelná.

„Když jsme pak zbytky v igelitových pytlích odváželi autem, tak jsem se bál, aby nějaký pytel nepraskl, protože bych s autem musel jet rovnou do šrotu,“ podotkl s úsměvem Orálek.

Podle dostupných informací je medvěd stále na území Valašska. Na slovenskou stranu Beskyd, odkud v polovině září přišel, se zatím nevrátil.