Školkám ve Zlínském kraji scházejí předškoláci, pátrají po nich úřady

Pětiletý chlapec scházel úřadům při zápisu do mateřské školy ve Vsetíně.

„Nakonec jsme od příbuzných zjistili, že žije s rodiči v Belgii,“ popsala mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

V Kroměříži zase dohledali stejně staré děti, které jsou momentálně s rodiči třeba v Peru, Spojených arabských emirátech, Německu či v Anglii. Všechny známé adresy osobně obešli.

Pracovny úředníků městských školských odborů se nyní proměnily v detektivní kanceláře a všude řeší podobné příběhy. Hledají děti, které mají v místě trvalé bydliště, ale nenastoupily tady do posledního ročníku školky.

Ten je od září poprvé součástí povinné školní docházky, a pokud dítě do školky nechodí, je z něj záškolák.

„Ještě pořád nalézáme, obvykle jsou děti prostě přihlášené do školky jinde, a tak není možné říct, kolik rodičů skutečně povinnost nesplnilo,“ vysvětlil vedoucí školského odboru zlínského magistrátu Milan Smola. Naposledy třeba našli dvě děti v Praze.

Kroměříž už má o chybějících dětech kompletní informace

V celé zemi schází školkám stovky dětí, nejdelší seznamy měli na severu a západě Čech.

Ve Zlíně jich na začátku září evidovali 90, což je v porovnání s jinými krajskými městy nízké číslo. Kroměříži scházelo 48 předškoláků, v Uherském Hradišti ani ne 30 a ve Vsetíně zhruba desítka.

Většinu dětí už úředníci našli. Kroměříž jako první z měst hlásí, že má informace kompletní.

„Teď dohledáváme děti z obcí v naší rozšířené působnosti,“ potvrdil vedoucí školského odboru Jiří Pánek.

Ostatním městům schází pár posledních dětí. „U některých stopa prostě končí. Obvykle u těch, jejichž rodiče mají trvalý pobyt hlášený na radnici a nepřebírají si tady poštu,“ dodal Smola.

S takovými potížemi se ale dopředu nepočítalo, a tak úřady nemají k dispozici jednotný návod, jak je řešit.

„Vznesli jsme dotaz na ministerstvo školství, jak postupovat,“ potvrdila vedoucí školského odboru v Uherském Hradišti Dana Stojnová.

Podle dostupných informací na metodice pracují společně ministerstva práce a sociálních věcí a školství.

Měsíc pátrání, pak přestupkové řízení

Zatím jsou radnice odkázané samy na sebe, a tak hledají na sociálních sítích, ptají se sousedů.

Rodičům totiž sice hrozí až pětitisícová pokuta, pokud dítě do školky nezapíšou, zároveň ale nemají povinnost hlásit, kde dítě je. Trvalý pobyt je přitom jediný údaj, z něhož mohou radnice a školky vycházet, pokud mají vědět, s kolika dětmi počítat.

V první fázi do seznamu školy zaznačily, které děti zapsaly a přijaly, a pak se rozdrnčely telefony. Ředitelky samy totiž obvolávaly okolní zařízení a hledaly děti ze svého seznamu.

„U nás jich scházelo asi 10,“ podotkla ředitelka zlínské mateřinky na Santražinách Lenka Neubauerová.

Takto upravený seznam pak předaly obci, která obeslala zbývající rodiče. „Většina z nich reagovala a uvedla, že děti přihlásili do školy jinde, v jiném městě nebo v zahraničí,“ uvedl Pánek.

Stanovená není ani hranice, do kdy mají úřady pátrat. V Kroměříži si dali termín do konce září. Ve Zlíně asi o týden déle. Pak seznam nedohledaných uzavřou a předají do přestupkového řízení.

Posunutí povinné docházky změnilo i samotné školky. Předškoláci v nich musí být nejméně čtyři hodiny denně, a to dopoledne, a také se zavedly omluvné listy. Ani ty ale nemají jednotný ráz. Je na školce, jestli zavedla deníčky, jeden list nebo omluvenky na každou nepřítomnost zvlášť.