Na Masters of Rock společně zahraje domácí Fleret s finskými metalisty

Když Zdeňkovi Hrachovému, zpěvákovi a kapelníkovi vizovické skupiny Fleret, před pár týdny zazvonil telefon a na displeji viděl jméno ředitele festivalu Masters of Rock Jiřího Darona, vůbec ho nenapadlo, jak nečekanou nabídku na vystoupení od něj uslyší.

„Nabídl mi, jestli bychom se nechtěli přidat k finským Korpiklaani a zahrát pár písní od obou skupin. Nebyl jsem proti, my jsme pro každou taškařici,“ líčí Hrachový.

Letošní ročník Masters of Rock začal ve čtvrtek v poledne a do areálu vizovické likérky na něj dorazí 25 tisíc fanoušků.

Korpiklaani s Fleretem zahrají až v neděli od 20:30 hodin. Ještě předtím budou spolu během dne zkoušet ve zlínském klubu Masters of Rock Café.

„Nikdy jsme se nepotkali, poprvé to bude až v neděli. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ prohodil Hrachový.

Společně zahrají písně Vizovice, Vodka a Beer, Beer

A jak celý nápad vznikl? Pořadatelé chtěli koncert finských folkmetalistů, kteří patří u fanoušků na Masters mezi nejoblíbenější kapely, nějak zpestřit. Když se o tom spolu bavili, přišla řeč na živé spojení s nějakou českou formací.

„Okamžitě mě napadl Fleret jako folkrocková skupina, a navíc přímo z Vizovic. Fanoušci na Masters of Rock je mají také hodně rádi, vždy jednou za dva roky program festivalu zahajují,“ popisuje Daron.

Členům Korpiklaani poslal „flereťáckou“ píseň Vizovice.

„Má krásný text a přesně sedí na atmosféru našeho festivalu,“ vysvětluje.

Hrachový se španělkou a houslista Stanislav Bartošík zase doprovodí finské muzikanty při písních Vodka a Beer, Beer. Jak to ale nakonec bude vypadat v praxi, je otázkou.

„Vodka se zpívá anglicky, na to si netroufnu, tak dobře tuto řeč neumím. Kdyby to bylo finsky, tak bych do toho šel, už jsme měli vybraného i učitele,“ podotkl Hrachový.

„Nějak se s tím ale popasujeme, refrén je mezinárodně srozumitelný, to by určitě neměl být problém,“ smál se.

O poznání jinak to bude v případě songu Beer, Beer. „Poprosili jsme Honzu Mrlíka, který nám na tuto melodii udělal krásný český text. Navíc dává smysl a je perfektně vypointovaný,“ říká Hrachový.

A česko-finská spolupráce by díky tomu mohla přinést dost nečekaný výsledek.

„Chceme kluky z Korpiklaani poprosit, jestli bychom tuto písničku s českým textem mohli hrávat i na našich koncertech. Akusticky to zní úplně jako ,flereťárna‘,“ pochvaluje si vizovický zpěvák a kytarista.

Koncert finské kapely bývá zážitkem

Korpiklaani přivezou i část helsinské filharmonie, a i když vystoupí až v poslední den festivalu, dá se čekat, že v areálu bude plno.

Masters of Rock V sobotu se na festivalu představí Lordi, Avatar a Udo Dirkschneider, který naposledy zazpívá písně od Accept. V neděli přehlídku uzavřou Doro, Korpiklaani a na závěr Gene Simmons, zakladatel a zpěvák slavných Kiss. Vstupenky na festival jsou v prodeji na pokladně, permanentka vyjde na 2000 korun.

„Je to jedna z kapel, která hrála na Masters of Rock nejčastěji, a náš festival miluje, stejně jako naši fanoušci milují Korpiklaani. Točili u nás DVD, jedno za světla a jedno za tmy, a při jejich koncertu se pokaždé před pódiem strhne obrovský kotel. Všem tenhle zážitek doporučuji,“ vzkázal Daron.

Jeho slova potvrzuje houslista Tuomas Rounakari. „Masters of Rock bereme v podstatě jako domácí hřiště. Za mého působení v kapele (od roku 2012) byl koncert na Masters v roce 2014 jeden z vrcholů mé kariéry,“ uvedl pro časopis Spark.

„České publikum se s námi vždy velmi dobře propojí. Je fakt, že něco mezi námi a Čechy funguje správně,“ dodal.