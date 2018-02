Masopustní veselice ovládla centrum Zlína. Dorazily tisíce lidí

Nechyběly převlečené lišky, slepice, papoušci či losi, kteří ale přišli převlečení za „stírací losy“. Zřejmě největší atrakcí byly masky v podobě prasat. „Smrt moru prasat! Je to sviňárna,“ volaly rozjařené maškary v narážce na nemoc, která v posledních měsících sužuje divoká prasata na Zlínsku (více zde).

Průvod vyrazil do ulic Lešetín I, Lešetín II a Kvítková během dopoledne a chvíli po poledni došlo i na tradiční pochovávání basy, které bylo vrcholem letošní masopustní veselice. „Chodím pravidelně od prvního ročníku a obdivuji organizátory, kde ještě berou inspiraci. S tradičním fašankem jako na vesnicích to sice nemá tolik společného, ale lidem to nevadí,“ řekl jeden z návštěvníků Rudolf Pojezný. „Jen je škoda, že fašank nemá kam dál růst, už teď jsou prostory tří ulic dost stísněné,“ dodal.

Kulturní program nabídl vystoupení dětského folklorního souboru Vonička či Bartošáček, na pódiu se představily i skupiny Podjezd, Funny Fellows či Jazzubs. U Hotelu Baltaci Atrium Zlín se pak konala soutěž zlínských kapel. Nechyběly ani desítky stánků s regionálním jídlem, ukázky řemesel či atrakce pro děti.