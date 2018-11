Podnikatel zůstává na svahu, Sportovní kluby Zlín žádají soudní vyklizení

Naposledy podnikatel Michal Cepek slíbil Sportovním klubům Zlín (SK Zlín), které vlastní lyžařský svah nad městem, že odejde do konce října. Nestalo se. Předtím to mělo být v červenci, potom v září. Klubům už dochází trpělivost.

„Chceme zpátky naše pozemky a hlavní budovu, která není vyklizená. Další termín jsme panu Cepkovi už nedali, pokračují právní kroky,“ hlásil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Lyžařský svah býval přes zimu velmi oblíbeným místem. Nebývá totiž obvyklé, aby lidé lyžovali prakticky ve městě.

Cepek, který s MF DNES nekomunikuje, svah provozoval pod hlavičkami různých firem asi deset let a měl s ním velké plány. Chtěl tam vybudovat bobovou dráhu nebo rozhlednu.

Podle SK Zlín ale začal dlužit za nájem, a proto dostal výpověď. Cepek dluhy popírá. Nicméně vystěhování potvrdil soud (viz též Nájemce musí vyklidit lyžařský svah ve Zlíně, rozhodl definitivně soud).

„Pokud pan Cepek svah nevyklidí dobrovolně, přijde řada na exekuční vyklizení. Návrh jsme podali už koncem léta. Času na vyklizení měl poměrně dost,“ nastínil právník SK Zlín Radek Židlík.

„Nedobrovolného vyklizení se účastní exekutor, pokud by byl kladen odpor, tak i policie. Nepředpokládám ale, že by na to došlo,“ doplnil právník klubů.

Podle něho může být rozhodnutí soudu o nařízení vyklizení otázkou několika týdnů, možná měsíců.

Ze svahu by neměly zmizet budovy a další důležité věci, které jsou spojené s jeho provozem. Kluby chtějí svah prodat a umožnit případnému budoucímu majiteli, aby na něm mohl fungovat, pokud by o to měl zájem.

„Teď by byla škoda likvidovat věci, které jsou pro lyžování na svahu nezbytné,“ řekl Kotala.

Na svahu se letos zřejmě nebude lyžovat

SK Zlín byly kvůli svahu zhruba rok a půl v insolvenčním řízení kvůli údajným dluhům 50 milionů korun. Jedním z věřitelů a navrhovatelů na vyhlášení insolvence byla společnost Sporthouse CZ Corporations, jejímž jednatelem býval Cepek. Chtěla 30 milionů korun za úpravy, které na svahu během let udělala.

Podle Židlíka ale neexistovala žádná dohoda o tom, že pokud Cepek bude do svahu vkládat své peníze, dostane je od SK Zlín zpátky. Právník klubů ještě upřesnil, že Cepek už nepožaduje 30 milionů, ale nižší částku, kterou nechtěl upřesnit. Přesahuje však 10 milionů. „To je neakceptovatelné,“ uvedl Židlík.

Letošní zima bude pravděpodobně po mnoha letech první, během níž se nebude na svahu lyžovat. Kluby už chtěly svah prodat a měly zájemce. Firma Sporthouse CZ Corporations ovšem nedávno podala žalobu na určení vlastnického práva a domáhá se toho, aby soud uznal, že svah je její.

Tento krok se promítl do katastru nemovitostí, kde se u svahu objevila „poznámka spornosti“. Tím se zablokoval. Podle Židlíka je žaloba účelová.

SK Zlín žijí především z městských dotací. Ve Zlíně vlastní největší sportoviště, například fotbalový stadion, sportovní halu či tréninkový areál na Vršavě. Dohromady jde o majetek za zhruba 300 milionů korun. Pokud by dříve spadly do insolvence, byl by všechen tento majetek zastavený. Proto vedení klubů chystá změny.

Například fotbalový stadion by mělo za symbolickou částku získat město. Zbavuje se také nepotřebného majetku a utržené peníze chce investovat třeba do úprav sportovní haly, v níž se hrává volejbal i házená. SK Zlín už dále zpeněžily třeba garáže u zimního stadionu ve Zlíně a rozpadající se chatu a vlek na Kohútce.